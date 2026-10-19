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高盛上調2027及2028年全球伺服器出貨及市場規模 看好18檔台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
高盛看好鴻海（2317）、緯穎（6669）等18檔個股，都給予「買進」評等。台股示意圖。聯合報系資料照
高盛看好鴻海（2317）、緯穎（6669）等18檔個股，都給予「買進」評等。台股示意圖。聯合報系資料照

高盛證券釋出全球伺服器產業報告指出，將2027、2028年全球伺服器整體潛在市場（TAM）分別調升31%與45%，以反映生成式AI基礎建設投資與規格升級持續進行。在台廠中，高盛看好鴻海（2317）、緯穎（6669）等18檔個股，都給予「買進」評等。

在一般伺服器方面，高盛對2027年及2028年的TAM分別上調17%與11%，同時上調出貨量與平均售價（ASP）。高盛預期一般伺服器出貨量在2026–2028年分別年增20%、12%、8%。

在NVL72 AI伺服器方面，高盛將2027年出貨量上調5%到11萬機櫃，將2028年出貨量上調1%到16.4萬櫃。至於8-GPU的AI伺服器，由繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）驅動，2027年出貨量上調10%到270萬台，2028年出貨量上調29%到330萬台。

高盛上修AI伺服器預估出貨量，代表2026–2028年AI晶片需求分別為1,800萬、2,900萬與3,800萬顆；2028年全球ASIC滲透率約60%、全球一線客戶的ASIC滲透率約50%。高盛持續看到雲端服務供應商資本支出、IC設計出貨量與晶圓代工產能提升，推動AI基礎建設進入上行循環。

在AI伺服器供應鏈中，高盛看好23家大中華上市公司，其中18家為台廠，包括ODM廠鴻海、緯穎、緯創（3231）；光纖陣列單元（FAU）廠上詮（3363）、大立光（3008）；矽光子廠聯亞（3081）、全新（2455）；液冷散熱廠奇鋐（3017）、富世達（6805）、雙鴻（3324）；伺服器滑軌廠川湖（2059）；銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）；印刷電路板（PCB）的金像電（2368）；晶圓代工的台積電（2330）；探針卡廠旺矽（6223）；測試座廠穎崴（6515）；IC設計的信驊（5274）；FT測試分類機廠鴻勁（7769）。

高盛預期，在2025–2028年，全球AI伺服器機櫃TAM將以163% 的年複合成長率（CAGR）成長至1兆美元，並在2028年占全球伺服器TAM 的63%。全球領先的雲端服務供應商（CSP）將是主要客戶，預期鴻海、工業富聯將在ODM中維持領導地位，並透過持續的規格升級推動全球市占率擴張。

高盛 伺服器 台股 緯穎 鴻海

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