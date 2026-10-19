證交所奪Euromoney亞洲散戶參與創新獎、「證好學」登WFE Focus頭版

台灣證券交易所推動普惠金融再傳國際佳音！證交所於2026年Euromoney Markets Awards獲選亞洲年度散戶市場參與創新獎（Retail Access Innovation of the Year: Asia）得主；另以「證好學 TWSE Academy」為主題的文章，獲世界交易所聯合會（WFE）選為WFE Focus 10月投資人教育專刊頭版。兩項成果分別呈現證交所在擴大市場參與及投資人教育上的努力，也帶出普惠金融的重要課題：不僅透過完善市場基礎設施與交易機制，讓更多民眾有機會參與市場，更要讓投資人在需要時，找到適合自己的金融知識。

降低投資門檻，讓更多民眾有機會參與市場。Euromoney為國際知名金融媒體，其Markets Awards涵蓋交易所、金融科技、交易服務等多項金融市場領域。證交所這次獲選「亞洲年度散戶市場參與創新獎」，屬於亞洲區域的散戶市場參與創新獎項。近年證交所推動盤中零股交易、定期定額投資等措施，提供民眾更多元的投資方式，目前台灣證券開戶人數已達1,476萬人，占台灣人口近60%，反映散戶投資人廣泛參與證券市場的現況。

資訊愈多，投資人愈需要適合自己的金融知識。證交所這次登上WFE Focus投資人教育專刊頭版的文章，以Learning at the Moment of Decision: TWSE's New Approach to Investor Education為題，提出社群媒體與人工智慧快速發展，投資人面臨的挑戰已從資訊不足轉為資訊過量。如何辨識可信賴的來源，並在需要時找到適切的學習資源，成為投資人教育的新課題。

證交所表示，普惠金融不只是讓更多人進入市場，更要讓每個人都有機會看懂市場。從盤中零股、定期定額等市場參與措施，到「證好學」提供分眾、分級及適時的金融教育，證交所將持續讓金融知識更容易找到、看得懂、用得上，協助投資人建立正確觀念與自主判斷能力，朝向更具包容性與永續性的資本市場邁進。