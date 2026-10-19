誰是台股的璞玉？近400檔一次看

台灣指數公司19日公布「台灣璞玉指數」10月定期審核結果，計納入129檔、刪除66檔成分股，調整後成分股由331檔增至394檔，包含7檔創新板股票，於10月19日收盤後生效。

本次定審後成分股包含小型股258檔（占65.5%）、中型股117檔（占29.7%）、大型股19檔（占4.8%），中小型股合計占比達95.2%；產業結構方面，成分股涵蓋32個產業，其中傳統產業占58.4%、電子業占39.3%；以個別產業觀察，成分股檔數前三大產業依序為半導體業（占7.9%）、電子零組件業（占7.1%）及電腦及週邊設備業（占6.1%）。相較前次定審，成分股檔數占比增幅前三大產業依序為電子通路業（+2.6%）、汽車工業（+1.1%）、電器電纜（+1.0%）。

「台灣璞玉中小優選100指數」於本月同步進行定期審核，本次定審替換28檔成分股，調整後維持100檔成分股，於10月19日收盤後生效。

從本次「台灣璞玉指數」審核成分股變動觀察，刪除的66檔股票中，有50檔仍通過獲利與配息穩定性等優質指標篩選；其中44檔日均成交量與成交值同步增加，顯示部分原先交易熱度相對較低的優質股票，在納入璞玉指數成分股後，已得到市場關注，後續交易活絡程度已有明顯提升。

回顧4月定期審核結果，分析成分股定審後五個月（2026年5月至9月）與定審前五個月（2025年12月至2026年4月）的交易情形，指數成分股日均成交量成長32.8%，高於同期大盤的13.5%；日均成交值成長49.1%，亦高於大盤的45.7%。進一步觀察個股表現，331檔成分股中，共有191檔（占57.7%）的日均成交量與成交值同步增加，顯示4月成分股在後續期間的成交活絡程度有所提升，其中成交量的相對增幅較為明顯。

台灣指數公司璞玉系列指數以企業基本面及市場交易特徵為核心，發掘具穩健獲利能力、但市場關注度相對較低的股票。從前次定期審核結果觀察，逾半成分股在納入指數後，市場交易活絡程度有所提升，顯示璞玉指數所發掘的優質企業逐漸受到市場關注。台灣指數公司期許透過璞玉系列指數，讓更多尚未受到市場充分關注的優質企業獲得投資人認識與關注的機會，進而促進市場對其企業價值的合理評價。台灣指數公司將透過定期審核，持續檢視企業基本面與市場交易特徵的變化，發掘符合璞玉特質的股票，提供市場多元投資參考指標。