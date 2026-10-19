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外資再賣767億！這檔與0050遭大砍 連9日提款7585億

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外資再賣767億、連9日提款7,585億！力積電遭砍4.6萬張、中鋼卻連7買

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股19日盤中一度重挫逾940點，終場跌幅收斂至289點。聯合報系資料照
台股19日盤中一度重挫逾940點，終場跌幅收斂至289點。聯合報系資料照

台股19日盤中一度重挫逾940點，終場跌幅收斂至289點，外資賣壓卻未歇，單日賣超767.43億元，連續9個交易日累計賣超7,585.25億元。觀察外資買賣超個股，力積電（6770）遭大砍4.6萬張居賣超榜首，元大台灣50（0050）、台玻（1802）分居第二、第三；買超則由中鋼（2002）拿下第一，連續7日獲外資加碼。

外資19日賣超前十名中，力積電以46,465張居冠，元大台灣50遭賣超36,892張排名第二，台玻也被調節29,813張、位居第三。值得注意的是，賣超前十名中，ETF就占5檔，除0050外，還包括群益台灣精選高息（00919）、主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）及元大台灣50正2（00631L），涵蓋市值型、高股息、主動式及槓桿型ETF，顯示外資調節不只集中在個股，也涉及不同類型的ETF。

記憶體族群同樣面臨賣壓。除力積電外，旺宏（2337）遭賣超13,979張，華邦電（2344）賣超11,015張、南亞科（2408）也遭賣超5,523張。

此外，台塑（1301）賣超12,009張，排名第11。台積電（2330）賣超則收斂至9,834張、排名第13；儘管單日賣超張數減少，台積電連續9個交易日累計仍遭外資賣超122,948張，長線籌碼動向仍受關注。

相較賣超榜的集中調節，外資買超標的呈現多元分布。中鋼獲買超10,021張居冠，友達（2409）買超8,761張排名第二；泰金寶-DR（9105）及統一（1216）分別獲買超6,718張、6,665張，和碩（4938）、寶成（9904）、興富發（2542）、統一超（2912）、台表科（6278）及和益（1709）也進入前十名。

從產業分布來看，外資買超橫跨鋼鐵、面板、食品、電子代工、製鞋、營建及零售，並未集中於單一族群。其中，中鋼連續7個交易日獲外資買超，累計買超188,001張，成為近期外資持續加碼的焦點。

整體而言，外資買賣超方向分歧，買超標的分布多元，賣超則涵蓋記憶體、玻璃及多檔ETF，顯示外資持續調整不同個股與ETF部位。

資料來源：證交所
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