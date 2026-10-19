外資賣超台股近2兆！金管會為何不出手？彭金隆揭關鍵

外資賣超逼近2兆元，金管會會祭限空令救市？金管會主委彭金隆19日表示，目前市場資訊仍能充分反映，跌勢也是全球共同現象，市場機制並未扭曲，「沒有扭曲，我們不會介入」，現階段仍尊重市場機制。

彭金隆19日赴立法院財委會備詢，立委賴士葆關切，台股近期大幅震盪，是否考慮祭出限空、禁空令等穩市措施，甚至啟動熔斷機制？

彭金隆表示，近期台股波動確實較大，主要反映國際股市走勢，市場本來就有多空不同預期。

他強調，市場機制是由買賣雙方根據充分揭露的資訊，形成不同判斷並決定價格。

政府只有在市場出現不理性行為時才會採取處置，目前市場資訊仍能充分反映，近期跌勢也非台灣獨有，而是全球股市都在消化共同訊息，並反映在市場價格上。

至於是否採取穩市措施，彭金隆強調，市場本來就存在多空不同判斷，只要市場機制正常運作，「沒有扭曲，我們不會介入」，現階段仍以尊重市場機制為原則。

立委賴惠員則關切，外資大舉賣超是否資金都全額匯出，及金管會是否考慮比照韓國採取穩市措施。

彭金隆坦言，外資日前單日賣超創史上最高，今年累計賣超更逼近2兆元，外資持有台股市值比重約48%，「外資對台股影響力就是這麼大」。

但他指出，外資多為長期布局的機構投資人，在台灣這波經濟成長及股市上漲過程中，已有相當獲利，面對全球資本市場調整，自然會依自身判斷調整投資部位。

面對立委羅明才擔憂，若外資持續賣超、匯出資金，台股能否承受？彭金隆表示，外資在台灣交易並非一兩天，不宜只看短期資金進出，就判斷整體市場狀況。

他也強調，台股基本面仍佳，上市櫃公司前九月營收、獲利均維持成長，不能只因短期外資賣超，就忽略企業基本面表現。

至於是否祭出限空令、調整盤中借券賣出等穩市措施，彭金隆重申，金管會已有一套因應不同市場狀況的處置機制，但現階段仍尊重市場機制，不會因股市短期下跌就貿然介入。