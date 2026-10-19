快訊

史達林恐嘆生不逢時！外媒：美國成俄羅斯盟友 川普3動機挺普亭打烏克蘭

Windows 11為何不刪掉古早味MS-DOS檔名？微軟工程師揭密：會有災難

狂砍5,862億元…外資上周大賣台股 這檔個股被當提款機

聽新聞
0:00 / 0:00

外資賣超台股近2兆！金管會為何不出手？彭金隆揭關鍵

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
外資今年賣超台股逼近2兆元，金管會主委彭金隆19日表示，近期跌勢並非台灣獨有，「沒有扭曲，我們不會介入」。 記者陳正興／攝影
外資今年賣超台股逼近2兆元，金管會主委彭金隆19日表示，近期跌勢並非台灣獨有，「沒有扭曲，我們不會介入」。 記者陳正興／攝影

外資賣超逼近2兆元，金管會會祭限空令救市？金管會主委彭金隆19日表示，目前市場資訊仍能充分反映，跌勢也是全球共同現象，市場機制並未扭曲，「沒有扭曲，我們不會介入」，現階段仍尊重市場機制。

彭金隆19日赴立法院財委會備詢，立委賴士葆關切，台股近期大幅震盪，是否考慮祭出限空、禁空令等穩市措施，甚至啟動熔斷機制？

彭金隆表示，近期台股波動確實較大，主要反映國際股市走勢，市場本來就有多空不同預期。

他強調，市場機制是由買賣雙方根據充分揭露的資訊，形成不同判斷並決定價格。

政府只有在市場出現不理性行為時才會採取處置，目前市場資訊仍能充分反映，近期跌勢也非台灣獨有，而是全球股市都在消化共同訊息，並反映在市場價格上。

至於是否採取穩市措施，彭金隆強調，市場本來就存在多空不同判斷，只要市場機制正常運作，「沒有扭曲，我們不會介入」，現階段仍以尊重市場機制為原則。

立委賴惠員則關切，外資大舉賣超是否資金都全額匯出，及金管會是否考慮比照韓國採取穩市措施。

彭金隆坦言，外資日前單日賣超創史上最高，今年累計賣超更逼近2兆元，外資持有台股市值比重約48%，「外資對台股影響力就是這麼大」。

但他指出，外資多為長期布局的機構投資人，在台灣這波經濟成長及股市上漲過程中，已有相當獲利，面對全球資本市場調整，自然會依自身判斷調整投資部位。

面對立委羅明才擔憂，若外資持續賣超、匯出資金，台股能否承受？彭金隆表示，外資在台灣交易並非一兩天，不宜只看短期資金進出，就判斷整體市場狀況。

他也強調，台股基本面仍佳，上市櫃公司前九月營收、獲利均維持成長，不能只因短期外資賣超，就忽略企業基本面表現。

至於是否祭出限空令、調整盤中借券賣出等穩市措施，彭金隆重申，金管會已有一套因應不同市場狀況的處置機制，但現階段仍尊重市場機制，不會因股市短期下跌就貿然介入。

彭金隆 外資 台股 限空令 金管會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

憂台股逼近熊市 金管會：未見市場失靈

美股12月交易23小時 恐吸台股資金？彭金隆揭應戰方向

台股下跌危機解除？天量賣超反成落底訊號 陳龍：外資比台灣散戶還散戶

金管會彭金隆鬆口資金趨緊！銀行存款近70兆為何不夠用？

相關新聞

外資賣超台股近2兆！金管會為何不出手？彭金隆揭關鍵

金管會主委彭金隆表示，外資今年賣超台股近2兆元，但市場資訊充分、跌勢屬全球現象，現階段不祭限空令，仍尊重市場機制。

狂砍5,862億元…外資上周大賣台股 這檔個股被當提款機

證交所統計指出，上周外資在集中市場賣超5862.28億元，其中賣超力積電19.12萬張最多，台積電9.7萬張居次；至於買超最多的則是中鋼的16.77萬張。

外資賣超不手軟！三大法人續砍899億元 台積電急拉收平、台股跌289點

台股集中市場指數19日開低收低，盤中一度重挫941.26點，最低下探46,170點，季線支撐面臨考驗。尾盤在台積電（2330）急拉回平盤之下，跌幅明顯收斂，終場下跌289.18點、跌幅0.61%，收46,822.08點。指數盤中高低震盪674.64點，成交量收斂至8,251億元。

高盛上修全球伺服器出貨量 看好鴻海、緯穎、緯創

外資高盛19日上修全球伺服器預估出貨量，且AI與通用伺服器同步上調，預估2028年AI伺服器機櫃產值將突破1兆美元規模，占整體伺服器市場產值逾6成。高盛看好，鴻海（2317）將維持ODM領導地位，並受惠於規格升級推動全球市占進一步擴大。

台股回測季線 中信投顧：巨量支撐區在45,500點上下

對於台股回測季線，中信投顧最新的報告指出，台股量價累積區間以45000點~47000點為最高，尤以45500點上下為巨量支撐區，預期台股跌勢有望逐漸趨緩，第四季格局會是先蹲後跳。

台股收跌289點留下影線 台積電收平盤

台股19日收盤下跌289.18點、跌幅0.61%，終場以46,822.08點作收，成交量8,251億元；台積電（2330）收平盤價2,420元。大盤指數今日逼近季線前，多頭買盤介入，拉高下讓大盤指數日K線留下影線，保留多頭元氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。