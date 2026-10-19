高盛上修全球伺服器出貨量 看好鴻海、緯穎、緯創

外資高盛19日上修全球伺服器預估出貨量，且AI與通用伺服器同步上調，預估2028年AI伺服器機櫃產值將突破1兆美元規模，占整體伺服器市場產值逾6成。高盛看好，鴻海（2317）將維持ODM領導地位，並受惠於規格升級推動全球市占進一步擴大。

高盛於報告中指出，鑒於生成式AI基礎設施的持續投資與規格升級，將2027／2028年全球伺服器潛在市場規模（TAM）分別上調31%與45%，其中通用伺服器預估將價量俱揚，AI伺服器則是維持出貨量成長。

高盛表示，主要動能仍來自於全球領先 CSP，戴爾（Dell）、美超微（SuperMicro）、惠普（HP）等品牌廠出貨動能也維持向上趨勢。代工廠方面，預期仍由鴻海及工業富聯占據領導地位，並將受惠於規格升級推動全球市占進一步擴大。此外，緯穎（6669）、緯創（3231）也是高盛看好的標的之一。