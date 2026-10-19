台股回測季線 中信投顧：巨量支撐區在45,500點上下

對於台股回測季線，中信投顧最新的報告指出，台股量價累積區間以45000點~47000點為最高，尤以45500點上下為巨量支撐區，預期台股跌勢有望逐漸趨緩，第四季格局會是先蹲後跳。

中信投顧不認為此次回檔會複製7月的斷頭式崩盤，選股方向以具「趨勢產業+獲利成長+題材助攻+評價超跌」交集的標的為優先，並認為下檔實質基本面支撐並不弱。

中信投顧分析，此次回測季線主要來自多重利空連鎖交織所致，首先是美股費城半導體指數出現罕見連八跌，技術線型結構大幅弱化，此外，AI鉅額資本支出的變現能力與回報議題，再次於財報週浮出檯面，再者，CoreWeave CDS利差大幅飆升加劇了市場對此的擔憂，而美國通膨的僵固性刺激美元指數與美債殖利率，也對全球科技股的估值帶來沉重壓抑，此種連鎖反應於初期短線上通常又急又猛，並形成籌碼面的暫時性多殺多。

中信投顧指出，由於市場情緒尚未回穩，即使基本面已超跌，仍無法保證離絕對低點還有多遠，更不代表能馬上V轉反彈，高槓桿操作可能無法撐過修正落底前的階段，故應遵循「適度槓桿、分批買進、現金不歸零」的準則。

觀察歷史統計數據，中信投顧表示，美國期中大選年度的10月份通常為波動最高的月份，且大選前兩週因不確定性而容易出現明顯下跌，並於大選前夕落底並開始漲勢且延續至隔年第二季；此外，目前美系CSP大廠明年資本支出預期年增幅高達近50%，AI建置期未到尾聲，台股預估獲利逐月上修趨勢不變，AI供應鏈管理層與法人釋出展望均指出，先進製程仍舊供不應求，AI規格升級帶來的長期產業多頭格局並未終結。

中信投顧也認為台股叩關5萬點遭遇阻礙，適度釋放市場壓力稍作沉澱並非壞事，整體而言，隨著短線利空逐步消化，預期台股第四季有機會呈現「先蹲後跳」格局。