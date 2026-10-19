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狂砍5,862億元…外資上周大賣台股 這檔個股被當提款機
證交所統計指出，上周外資在集中市場賣超5862.28億元，其中賣超力積電19.12萬張最多，台積電9.7萬張居次；至於買超最多的則是中鋼的16.77萬張。
證交所統計，上周外資在集中市場總買進金額為1兆7737.24億元，總賣出金額為2兆3599.52億元，賣超為5862.28億元；另統計自今年初至10月16日止，外資總買進金額為69兆6737.58億元，總賣出金額為71兆6340.73億元，累計賣超為1兆9603.15億元。
此外，外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為72兆6340.27億元，占全體上市股票市值的47.11%，較10月8日的77兆4363.36億元減少4兆8023.09億元。
個股比較方面，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為中鋼、合庫金、陽明；至於賣超最多的前三名上市公司力積電、台積電、南亞科。
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