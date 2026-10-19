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外資賣超不手軟！三大法人續砍899億元 台積電急拉收平、台股跌289點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股集中市場指數19日開低收低，盤中一度重挫941.26點，最低下探46,170點，季線支撐面臨考驗。記者余承翰／攝影
台股集中市場指數19日開低收低，盤中一度重挫941.26點，最低下探46,170點，季線支撐面臨考驗。記者余承翰／攝影

台股集中市場指數19日開低收低，盤中一度重挫941.26點，最低下探46,170點，季線支撐面臨考驗。尾盤在台積電（2330）急拉回平盤之下，跌幅明顯收斂，終場下跌289.18點、跌幅0.61%，收46,822.08點。指數盤中高低震盪674.64點，成交量收斂至8,251億元。

集中市場與櫃買市場合計，上漲334家、下跌1,589家，漲停20家、跌停7家。三大法人繼上周大舉賣超7,100.82億元之後，今日持續賣超899.55億元。

統計三大法人19日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超767.43億元；投信逆勢買超230.51億元。自營商合計賣超362.63億元，其中自行買賣賣超60.23億元、避險賣超302.4億元。

權值股方面，台積電尾盤急拉15元，終場收平盤2,405元。另，聯發科（2454）下跌1.06%、收4,205元，拖累大盤約22點；鴻海（2317）跌1.84%、收239.5元，日月光投控（3711）小跌0.15%、收670元。台達電（2308）則逆勢上漲0.31%、收1,640元。

此外，盤面47千金也有19檔翻紅收高。其中，創意（3443）盤中一度觸及月線，終場上漲4.68%、收7,830元，漲幅居千金股之冠；富世達（6805）漲3.78%，鴻勁（7769）、緯穎（6669）也上漲逾2%。反觀股王信驊（5274）下跌3.03%，再度失守16,000元，收15,980元；股后川湖（2059）二度挑戰重返萬元關卡未果，下跌0.35%、收9,920元。

族群方面，2026台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show）將於20日登場，相關上下游業者積極參展，帶動印刷電路板概念股展現抗跌力道。富喬（1815）、凱崴（5498）、柏丞強攻漲停，建榮（5340）、佳總（5355）上漲逾4.5%，瀚宇博（5469）漲逾3%；欣興（3037）漲2.75%、南電（8046）漲1.85%。不過，台玻（1802）衝高至69.7元後遭遇賣壓，終場下跌1.35%、收66元；南亞（1303）跌1.14%、收303.5元，台光電（2383）也下跌0.77%、收5,125元。

傳產股方面，國際油價上揚、煉油利差維持高檔，台塑化（6505）早盤一度衝上128元，逼近前波段高點129元，但隨台股賣壓加重，股價由高檔反轉，終場重挫5.31%、收116元。台塑同步下跌4.75%、收78.2元，台化（1326）跌4.07%，南亞跌1.14%，塑化股由早盤相對強勢轉為盤面賣壓來源之一。

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