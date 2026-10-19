台股跌勢收歛終揚挫289點 法人：後市觀察費半動向

上週五美國科技股走弱拖累，台股今天開低走低，盤中大跌逾940點下探46170點，電子權值股及櫃買指數走勢疲軟，隨低接買盤進場，加權指數跌勢收斂，終場收在46822.08點，下跌289.18點，跌幅0.61%，成交值新台幣8251億元。

法人分析，台股目前下跌屬於漲多後的技術面修正，儘管人工智慧（AI）需求強勁、基本面未變，但在美股費城半導體指數止跌前，台股難以回穩。

代表中小型股的櫃買指數今天收跌1.55%，電子類股指數跌0.41%，半導體指數下挫0.24%。傳產族群以塑膠、航運跌勢較重，分別收低2.09%、1.89%。

電子族群與半導體類股今天承壓，晶圓代工廠台積電盤中下跌約1.24%至2390元，終場收在平盤2420元；AI指標股廣達（2382）下跌2.33%，收314.5元。

記憶體雙雄華邦電、南亞科弱勢整理，盤中一度重挫逾6%，終場分別下跌3.72%、2.57%，收在155.5元、436元。

塑膠類股受到石化產能過剩與終端買氣觀望影響，國喬終場跌5.88%收在15.2元；台塑、台化終場跌幅均超過4%，收在78.2元、75.5元。

千元以上高價股方面，股王信驊終場下跌3.03%，以15980元作收；大量、均華跌出千金股行列，終場下跌6.26%、2.96%，收989元、985元。

資深證券分析師蔡明翰接受中央社採訪分析，近期美股僅費城半導體指數跌勢較重，道瓊與標普500指數並未重挫，顯示市場並未出現系統性風險，整體架構與今年7月走勢相近，近期修正純屬技術面漲多拉回，主因半導體族群上半年累積較大漲幅所致。

蔡明翰指出，從台積電與美光等大廠法人說明會內容來看，AI需求依舊強勁，基本面並未轉弱，目前台股主要受費半牽動，在費半尚未出現明確止跌訊號前，短線指數難以真正回穩。

展望後續盤勢，蔡明翰說，本週市場焦點將轉向Meta等科技巨頭財報，關鍵指標在於業者對AI資本支出的展望，若調升資本支出後市場反應轉趨正向，將是盤面氛圍由空翻多的重要契機。