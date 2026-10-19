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台股收跌289點留下影線 台積電收平盤

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股19日收盤下跌289.18點、跌幅0.61%，終場以46,822.08點作收，成交量8,251億元。 聯合報系資料照
台股19日收盤下跌289.18點、跌幅0.61%，終場以46,822.08點作收，成交量8,251億元。 聯合報系資料照

台股19日收盤下跌289.18點、跌幅0.61%，終場以46,822.08點作收，成交量8,251億元；台積電（2330）收平盤價2,420元。大盤指數今日逼近季線前，多頭買盤介入，拉高下讓大盤指數日K線留下影線，保留多頭元氣。

台股今日盤中上下起伏劇烈，但多空雙方呈現觀望，大盤成交量縮；台積電持穩而維持指數波動區間，權值股中的聯發科（2454）、國巨*（2327）、鴻海（2317）、台塑化（6505）、南亞科（2408）及富邦金（2881）下挫影響大盤點數走低較多；權值股的欣興（3037）、創意（3443）、緯穎（6669）、鴻勁（7769）、南電（8046）及台達電（2308）則貢獻較多漲點。今日成交金額大且走高為：富喬（1815）、台燿（6274）、金像電（2368）、創意、欣興、台達電、友達（2409）、緯穎及金居（8358）；成交金額大且疲軟者則為：南亞（1303）、台虹（8039）、國巨*、聯發科、聯電（2303）、南亞科、台郡（6269）、台玻（1802）及大立光（3008）。

群益投顧表示，離美國期中選舉已不到半個月，選情進入白熱化階段，雖執政黨更積極釋出政策利多並盡力壓抑通膨，但仍須留意部分投資人開始採取保守觀望態度。本周多家美股將公布財報，勢必牽動美股表現。國際油價受中東戰事遲未停歇影響，持續高檔震盪，導致通膨、殖利率、企業借貸成本等問題短期內難以化解。儘管台灣經濟基本面佳、台股資金充沛，但受到外部因素干擾，預期台股短線將弱勢震盪整理。

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