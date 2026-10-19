憂台股逼近熊市 金管會：未見市場失靈

「台股現在還有甜頭嗎？」台股近期從高點回檔逾17%，逼近熊市定義的20%門檻，引發外界關注。金管會主委彭金隆19日赴立法院備詢時，藍委賴士葆詢問是否考慮祭出「限空令」護盤？彭金隆強調，目前市場機制運作正常，未出現市場失靈，金管會不會輕易動用政策工具干預。

近來台股大跌、外資瘋狂賣股引發關注，連央行19日都罕見在盤中說明，上週新台幣兌美元匯率由31.895元貶至32.338元，貶幅為1.37%，主要反映國際股市動盪，外資賣超台股併同獲配股利匯出資金，這段時間外資從台灣匯出約179.61億美元（約台幣5800億元），但新台幣匯價長期以來表現較其他貨幣穩定，央行也將持續關注外資資金流向，必要時適時進場調節，以維持匯率動態穩定。

本益比較美日韓高

立法院財政委員會19日邀請金管會主委彭金隆與相關官員備詢。賴士葆質詢指出，台股從高檔拉回17%，若依20%熊市定義，已逼近臨界點；台股本益比更攀升至26倍，高於美國的20倍及日韓等周邊市場，本益比越高代表評價越貴，修正壓力越大。他追問金管會對台股恐面臨熊市風險的看法。

彭金隆回應，市場對數字的解讀各有不同，金管會作為市場管理者，不會對大盤走向做出預期或預估。對於跨國本益比比較，他說明，各國股市產業結構與上市公司獲利表現不同，單純比較數字容易失真，難以一概而論。

祭限空令有前提

對於是否動用限空令、禁止平盤以下放空或熔斷機制等護盤手段，彭金隆明確表示，監理核心在於「尊重市場機制」，唯有出現「市場功能喪失」或資訊嚴重不對稱等市場失靈狀況，主管機關才會介入。他也說明，台灣現行已有漲跌幅限制及撮合處置機制，各國穩定市場的設計各有不同，不需要比照海外熔斷機制。

同日，彭金隆也就穩定幣議題備詢。賴士葆也關心台灣是否有必要發行新台幣穩定幣的必要？對此，彭金隆則表示，穩定幣有9大子法之，目前仍在與相關部會協商，預計2027年第一季同步公布；金管會的角色是制度制定者，市場是否參與由各方自行決定。

央行關注外資賣超

近來台股大跌、外資瘋狂賣股引發關注，連央行19日都罕見在盤中說明，上週新台幣兌美元匯率由31.895元貶至32.338元，貶幅為1.37%，主要反映國際股市動盪，外資賣超台股併同獲配股利匯出資金，這段時間外資從台灣匯出約179.61億美元（約台幣5800億元）。

但央行也說，新台幣匯價長期以來表現較其他貨幣穩定，央行也將持續關注外資資金流向，必要時適時進場調節，以維持匯率動態穩定。

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