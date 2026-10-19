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輪到美國AI股密集公布財報了 本周美股還要注意哪些變數？

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
富蘭克林投顧指出，本周美股有四大觀察變數。路透
富蘭克林投顧指出，本周美股有四大觀察變數。路透

富蘭克林投顧指出，本周美股有四大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化。

二是經濟數據：本周要公布的經濟數據包括10月密西根大學消費者信心終值、標普全球採購經理人指數（PMI）初值；9月營建許可、新屋開工等。

三是企業財報：本周要公布財報的企業包括Meta、特斯拉、Netflix、德州儀器、科林研發、威騰電子、IBM、美國運通、P&G、3M、通用電氣、通用汽車、洛克希德馬丁、雷神、西南航空、紐蒙特、亞培、賽默飛世爾、直覺手術等77家。

四是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

富蘭克林投顧指出，財報季開跑。根據彭博資訊，截至10月15日共有8%的S&P 500企業公布財報，其中62.5%營收優於預期，平均成長14.3%；77.5%的獲利優於預期，平均成長49.49%。

根據Factset統計到10月9日的數據，市場預期第3季S&P 500企業獲利將成長29.6%。其中，能源（成長121.1%）、科技（65.1%）、通訊服務（51.4%）企業獲利成長力道將高於大盤。

富蘭克林股票團隊指出，隨算力提升，研究員能在更大規模的資料上訓練更大的模型。算力增強，釋放了全新的能力，進而使AI正逐漸成為一項通用技術，有望推動第四次工業革命的到來。對投資人而言，隨AI持續進步，創新浪潮將進一步擴展至機器人技術、基因組學、乾淨能源、區塊鏈等領域。

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