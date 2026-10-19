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台股盤中走跌 國銀提股市轉樂觀三要素
台股19日開盤後走跌，市場波動加劇。本國銀行分析指出，若要對股市轉趨樂觀，仍須觀察多項恐慌性拋售訊號是否同步出現，以美股為例，那斯達克100指數回撤幅度接近10%、VIX恐慌指數升至25至30，以及「恐懼與貪婪」指數進入「極度恐懼」區間，目前短期內波動恐加劇，若AI過度支出疑雲消退，更有助於增強股市信心。
國銀進一步指出，除了觀察市場恐慌程度，也需留意AI支出疑慮是否減退、科技公司對新興雲端服務供應商收入的依賴是否降低，以及債市波動是否回落；若股債模型再度轉為正面，也有助於提升對市場的信心。在上述條件尚未出現前，市場波動可能持續偏高，股票配置宜維持防守策略，投資人仍須留意科技股估值及AI投資前景帶來的市場風險。
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