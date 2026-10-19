電路板展覽大會明登場PCB抗跌、這幾檔機械設備股也大漲

2026台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show）將於明日登場，相關上下游供應鏈皆有參加，玻纖布的台玻（1802）、銅箔基板的台光電（2383）、台燿（6274）、南亞（1303）、載板的欣興（3037）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）都有參加，另外東台（4526）、東捷（8064）、恩德（1528）、大銀（4576）、直得（1597）等機械與零組件大廠也參展，展示鑽孔、成型、雷射加工、自動化及高階製程設備。東台19日盤中大漲近5%，恩德也上漲逾4%。

台股今一度重挫900點，午盤逐漸回穩，跌點縮小至下跌約400點，受到TPCA Show開展利多加持，PCB相關族群相對抗跌，玻纖布富喬（1815）攻上漲停，德宏（5475）、建榮（5340）大漲逾6%，台光電跌幅縮小，IC載板的南電（8046）、欣興由黑翻紅，尖點大漲逾8%。

東台、東捷、恩德、大銀微系統、直得、迅德（6292）等機械與零組件大廠也參展，東台今強漲逾4%，恩德上漲逾5%，表現強勁。

全球PCB產業掀起海外擴廠潮，泰國成為PCB產業投資重鎮，吸引更多機械設備廠跟進。東台近期PCB設備接單明顯升溫，在手訂單超過30億元，新接訂單約四成來自電子設備事業部，主要由PCB鑽孔機帶動，能見度延伸至2027年上半年。東台此次展出鑽孔自動化整合設備及CCD高精度鑽孔機。

恩德同樣積極布局海外市場，PCB鑽孔及成型設備接單來自中國大陸、泰國與韓國，其中以大陸市場成長最強。恩德展出高彈性的PCB特殊加工設備，包括高階微細板切割與加工平台，強調多軸連動與吸附穩定性。