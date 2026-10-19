台股跌點大舉收斂！被動元件多檔打開跌停 信昌電為何仍「躺平」？

受美股科技股賣壓加重與費城半導體指數連八跌影響，台股於19日早盤一度重挫逾900點，隨後在低接買盤湧入下，近午跌點大幅收斂至約450點上下。被動元件族群早盤雖面臨急跌壓力，多檔指標股一度觸及跌停，但隨大盤跌點收斂，市場賣壓也較早盤顯著緩和。華新科（2492）已於盤中順利打開跌停，顯示在短線資金與籌碼調節之際，市場對AI高階被動元件需求及第4季漲價趨勢的關注度仍在。

早盤被動元件族群遭遇強烈空頭襲擊，信昌電（6173）跳空跌停鎖死在271.5元，禾伸堂（3026）、金山電（8042）、光頡（3624）、大毅（2478）、凱美（2375）、華新科及天二科技（6834）等盤中均曾亮出綠燈，國巨*（2327）、千如（3236）、華容（5328）、蜜望實（8043）與日電貿（3090）等跌幅亦一度超過5%。這波強壓除了受到大盤回檔衝擊外，個別事件也成為放大波動的焦點。

其中，信昌電19日恢復上櫃交易並換發減資新股，現金減資比率6%，每千股換發940股、每股退還0.6元，開盤跳空跌停鎖死，盤中排隊賣單還有超過2000張；華新科則因先前漲幅較大，自10月13日起被列為處置股至19日，在處置期滿首日面臨籌碼調節，盤中一度跌至355.5元跌停價，隨後在買盤進場下開啟彈升打開跌停。

產業面上，AI高階被動元件需求仍受關注。供應鏈指出，禾伸堂打入輝達（NVIDIA）Vera Rubin相關供應鏈後，高階積層陶瓷電容（MLCC）訂單大幅成長，產能滿載，本季啟動價格調整，並向上游材料供應商加倍備料，以因應明年需求。禾伸堂持續聚焦NP0、X7R及X8R等產品，朝高附加價值應用發展，預估今年產能增加2%至3%，明年再擴充3%至4%。

法人分析，AI伺服器與特殊應用積體電路（ASIC）平台功耗提高，帶動高容值、高耐壓MLCC需求增加。隨GPU與ASIC運算負載提升，被動元件用量與產品規格同步升級；但前段製程、土地及人力等因素限制高階產品新增產能，供需變化與漲價效應成為第4季觀察重點。供應鏈調查也顯示，國巨旗下部分子公司的訂單出貨比（BB值）已高於3倍，反映部分高階產品需求強勁。

從營收表現來看，今年前9月勤凱（4760）累計營收年增66.9%，居被動元件族群之冠；百徽（6259）、鈺鎧（5228）、天二科技、蜜望實年增均逾五成，國巨*、金山電、光頡、臺慶科（3357）、日電貿也成長逾三成，顯示部分業者營收維持成長。

展望第4季，被動元件產業可望受惠AI高階需求、產能排擠與漲價效應擴散。不過，產業需求強勁不代表股價不受大盤與籌碼影響，後續仍須觀察高階訂單能否轉化為實際出貨與獲利，以及漲價效應能否反映在營收與毛利率。