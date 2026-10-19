台股重挫祭限空令？ 彭金隆：市場失靈時才會介入

台股近期大跌，立委關切金管會是否祭出「限空令」等措施。金管會主委彭金隆今天表示，股市反應市場資訊造成的波動，影響所及是全球股市，並非台灣獨有，如果市場資訊沒被扭曲時，金管會尊重市場機制，也就是說，當市場失靈、行為不理性時，政府才會介入；此外觀察上市櫃公司今年前9月營收獲利，台股基本面仍良好。

立法院財委會今天邀金管會主委彭金隆率所屬機關首長暨中央存保、監管相關機構的財團法人、證交所、期交所、集保等董事長、總經理列席業務報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆關心，台股近期下跌不少，金管會是否可能有穩定市場措施，包含限空令等。

彭金隆表示，近期股市波動比較大，目前仍在交易時間，金管會對市場不做任何預期。全球監理機制都是相同概念，最重要的是尊重市場機制，市場有買賣方、也需要時間消化資訊，如果市場出現不理性行為、或是市場失靈僅出現單方資訊時，政府才會介入。

彭金隆指出，近期市場陸續反應相關資訊，不是台灣才獨有的狀況，全球都面臨共同的問題，現階段來說，如果市場資訊沒被扭曲時，尊重市場機制。台灣股市現行也有漲跌幅限制，也有股市處置股等措施，尊重市場機制。

國民黨立委羅明才也關心，近期上市櫃公司獲利狀況如何，民進黨立委賴惠員也關心，外資日前大賣超衝擊台股表現，金管會是否有因應策略。

彭金隆表示，台股市值的規模、本土資金參與台股狀況都已跟過去不同，如果以基本面來看，今年1到9月上市櫃公司的營收、獲利成長都年增逾3成，以增幅來看，台股基本面很好。

彭金隆說，外資近期顯著賣超，但實際匯出金額可能央行比較清楚。台灣現在也是外資高度投資的市場，外資持有台股市值比例約48%，很多外資屬於機構投資人，這一段時間確實在台股有較大獲利，因此也可能調整全球資本市場布局，「這也屬於市場判斷」。

彭金隆強調，金管會針對市場各種狀況都有因應機制，也持續監理中。