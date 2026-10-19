快訊

敖幼祥「烏龍院」部分商標遭廢止 智慧局否認派員蒐證：第三方申請

路邊撿到快死的金魚！阿金叼去水池放生 急伸手撥水施救

國道開車伸懶腰失血1.8萬！還扣車牌半年 特斯拉車主自嘲「蠢死」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股重挫祭限空令？ 彭金隆：市場失靈時才會介入

中央社／ 台北19日電
金管會主委彭金隆表示。聯合報系資料照
金管會主委彭金隆表示。聯合報系資料照

台股近期大跌，立委關切金管會是否祭出「限空令」等措施。金管會主委彭金隆今天表示，股市反應市場資訊造成的波動，影響所及是全球股市，並非台灣獨有，如果市場資訊沒被扭曲時，金管會尊重市場機制，也就是說，當市場失靈、行為不理性時，政府才會介入；此外觀察上市櫃公司今年前9月營收獲利，台股基本面仍良好。

立法院財委會今天邀金管會主委彭金隆率所屬機關首長暨中央存保、監管相關機構的財團法人、證交所、期交所、集保等董事長、總經理列席業務報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆關心，台股近期下跌不少，金管會是否可能有穩定市場措施，包含限空令等。

彭金隆表示，近期股市波動比較大，目前仍在交易時間，金管會對市場不做任何預期。全球監理機制都是相同概念，最重要的是尊重市場機制，市場有買賣方、也需要時間消化資訊，如果市場出現不理性行為、或是市場失靈僅出現單方資訊時，政府才會介入。

彭金隆指出，近期市場陸續反應相關資訊，不是台灣才獨有的狀況，全球都面臨共同的問題，現階段來說，如果市場資訊沒被扭曲時，尊重市場機制。台灣股市現行也有漲跌幅限制，也有股市處置股等措施，尊重市場機制。

國民黨立委羅明才也關心，近期上市櫃公司獲利狀況如何，民進黨立委賴惠員也關心，外資日前大賣超衝擊台股表現，金管會是否有因應策略。

彭金隆表示，台股市值的規模、本土資金參與台股狀況都已跟過去不同，如果以基本面來看，今年1到9月上市櫃公司的營收、獲利成長都年增逾3成，以增幅來看，台股基本面很好。

彭金隆說，外資近期顯著賣超，但實際匯出金額可能央行比較清楚。台灣現在也是外資高度投資的市場，外資持有台股市值比例約48%，很多外資屬於機構投資人，這一段時間確實在台股有較大獲利，因此也可能調整全球資本市場布局，「這也屬於市場判斷」。

彭金隆強調，金管會針對市場各種狀況都有因應機制，也持續監理中。

限空令 彭金隆 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

投資台積電該買台股還是買ADR？證交所董座這麼說

台股下跌危機解除？天量賣超反成落底訊號 陳龍：外資比台灣散戶還散戶

台股暴跌1656點！金管會只說密切注意 網慌：基本「麵」呢？

銀行出現流動性問題？彭金隆：銀行資金並非不足 而是分配在哪裡

相關新聞

台股盤中走跌 國銀提股市轉樂觀三要素

台股19日開盤後走跌，市場波動加劇。本國銀行分析指出，若要對股市轉趨樂觀，仍須觀察多項恐慌性拋售訊號是否同步出現，以美股為例，那斯達克100指數回撤幅度接近10%、VIX恐慌指數升至25至30，以及「恐懼與貪婪」指數進入「極度恐懼」區間，目前短期內波動恐加劇，若AI過度支出疑雲消退，更有助於增強股市信心。

台股重挫祭限空令？ 彭金隆：市場失靈時才會介入

台股近期大跌，立委關切金管會是否祭出「限空令」等措施。金管會主委彭金隆今天表示，股市反應市場資訊造成的波動，影響所及是全...

電路板展覽大會明登場PCB抗跌、這幾檔機械設備股也大漲

2026台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show）將於明日登場，相關上下游供應鏈皆有參加，玻纖布的台玻（1802）、銅箔基板的台光電（2383）、台燿（6274）、南亞（1303）、載板的欣興（3037）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）都有參加，另外東台（4526）、東捷（8064）、恩德（1528）、大銀（4576）、直得（1597）等機械與零組件大廠也參展，展示鑽孔、成型、雷射加工、自動化及高階製程設備。東台19日盤中大漲近5%，恩德也上漲逾4%。

台股跌點大舉收斂！被動元件多檔打開跌停 信昌電為何仍「躺平」？

受美股科技股賣壓加重與費城半導體指數連八跌影響，台股於19日早盤一度重挫逾900點，隨後在低接買盤湧入下，近午跌點大幅收斂至約450點上下。被動元件族群早盤雖面臨急跌壓力，多檔指標股一度觸及跌停，但隨大盤跌點收斂，市場賣壓也較早盤顯著緩和。華新科（2492）已於盤中順利打開跌停，顯示在短線資金與籌碼調節之際，市場對AI高階被動元件需求及第4季漲價趨勢的關注度仍在。

投資台積電該買台股還是買ADR？證交所董座這麼說

最近股市大幅震盪，台積電的表現也引發投資人高度關注。現在是買台股的台積電還是美國存託憑證（ADR）比較便宜？證交所董事長林修銘今日在立法院財委會答覆立委羅明才質詢時表示，的確是台股比較便宜，但是他也強調台積電在美國發行的ADR對全球的投資者也有一定的功能，兩邊不會有競爭的關係。

美股12月交易23小時 恐吸台股資金？彭金隆揭應戰方向

美國那斯達克12月6日起將交易時間延長至每日23小時，會衝擊台股嗎？台股是否跟進？金管會主委彭金隆19日表示，已成立專案小組研議，並進行多項演練與模擬，但台股延長交易時間仍須取得社會共識，將先觀察美股新制上路後的實際成效，再評估是否調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。