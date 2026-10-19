投資台積電該買台股還是買ADR？證交所董座這麼說

最近股市大幅震盪，台積電的表現也引發投資人高度關注。現在是買台股的台積電還是美國存託憑證（ADR）比較便宜？證交所董事長林修銘今日在立法院財委會答覆立委羅明才質詢時表示，的確是台股比較便宜，但是他也強調台積電在美國發行的ADR對全球的投資者也有一定的功能，兩邊不會有競爭的關係。

林修銘表示，因為很多投資者是在美國交易台積電的ADR，但是很多外資也到台灣交易台積電的股票，這個就看每個投資機構的不同策略，因為美國市場跟台灣市場還是有一些不一樣。

林修銘指出，台積電占了台股40%的市值，對國際投資者而言，國內的台積電投資也扮演非常重要的角色，但是台積電的ADR對國際投資者而言，也有一定的全球資金布局功能，二者沒有所謂的競爭的關係。

羅明才進而指出，台灣股市應該要跟美國同步延長交易時間，金管會主委彭金隆表示，對於是不是延長交易時間一直都有做研究，但是重大交易制度的轉變，台灣有自己必須考慮的問題，他並強調，取得社會共識之前不會輕易做調整，任何進度都會向社會報告。

羅明才表示外資不斷狂賣台股，彭金隆回應，外資在台灣的交易並非一天兩天，應該長期觀察，不需要用這一兩天的角度來思考。不過對於羅明才呼籲台灣金融業應該集結起來多買台股，彭金隆也認同，樂見金融機構支持產業、多買台股。