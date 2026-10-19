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費半連八黑 台股回測季線 中國信託證券投顧：台股第4季格局先蹲後跳

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

中國信託證券投顧指出，台股此次回測季線主要來自多重利空連鎖交織所致，首先是美股費城半導體指數出現罕見連八跌，技術線型結構大幅弱化，此外，AI鉅額資本支出的變現能力與回報議題，再次於財報周浮出檯面，再者，CoreWeave CDS利差大幅飆升加劇了市場對此的擔憂，而美國通膨的僵固性刺激美元指數與美債殖利率，也對全球科技股的估值帶來沉重壓抑，此種連鎖反應於初期短線上通常又急又猛，並形成籌碼面的暫時性多殺多。

中國信託證券投顧表示，逢低分批布局不悲觀。由於市場情緒尚未回穩，即使基本面已超跌，仍無法保證離絕對低點還有多遠，更不代表能馬上V轉反彈，高槓桿操作可能無法撐過修正落底前的階段，故應遵循「適度槓桿、分批買進、現金不歸零」的準則。

選股方向以具「趨勢產業+獲利成長+題材助攻+評價超跌」交集的標的為優先，整體而言，中國信託證券投顧不認為此次回檔會複製七月的斷頭式崩盤，若以台股明年之前瞻評價來看僅約16倍，甚至低於長期平均值，下檔實質基本面支撐並不弱；另外，台股量價累積區間以45,000點~47,000點為最高，尤以45,500點上下為巨量支撐區，搭配季線正加速扣抵七月低點的支撐效果，預期台股跌勢有望逐漸趨緩，靜待止穩訊號浮現（費半止跌、新台幣止貶、站上五日線、收腳下影線）。

中國信託證券投顧認為，台股第4季格局先蹲後跳，長期回歸基本面。觀察歷史統計數據，美國期中大選年度之10月份通常為波動最高的月份，且大選前兩周因不確定性而容易出現明顯下跌，並於大選前夕落底並開始漲勢且延續至隔年第2季；此外，目前美系CSP大廠明年資本支出預期年增幅高達近50%，AI建置期未到尾聲，台股預估獲利逐月上修趨勢不變，AI供應鏈管理層與法人釋出展望均指出，先進製程仍舊供不應求，AI規格升級帶來的長期產業多頭格局並未終結。

台股叩關5萬點遭遇阻礙，適度釋放市場壓力稍作沉澱並非壞事，整體而言，隨著短線利空逐步消化，預期台股第4季有機會呈現「先蹲後跳」格局，投資人應冷靜思考，當初進場理由是否有所改變，汰弱留強、保持耐心、控管槓桿，長期回歸基本面。

中國信託 台股 回測

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