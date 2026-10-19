美股12月交易23小時 恐吸台股資金？彭金隆揭應戰方向

美國那斯達克12月6日起將交易時間延長至每日23小時，會衝擊台股嗎？台股是否跟進？金管會主委彭金隆19日表示，已成立專案小組研議，並進行多項演練與模擬，但台股延長交易時間仍須取得社會共識，將先觀察美股新制上路後的實際成效，再評估是否調整。

彭金隆19日赴立法院財委會備詢，立委李彥秀、羅明才關切，那斯達克延長交易時間，恐加劇全球資金競爭，台股是否面臨資金磁吸效應，以及交易、交割制度如何因應。

彭金隆說，那斯達克預計12月6日起，增加七小時夜間交易時段，讓每日交易時間延長至23小時，僅保留一小時供系統維護。

他指出，那斯達克延長交易時間有其歷史因素，主要是面臨其他替代交易系統（ATS）競爭，希望爭取更多交易機會，並涵蓋全球不同時區的投資人。

但延長交易也有代價，包括券商營運成本增加、非正常交易時段成交量可能偏低，價格發現功能也未必與正常交易時段相同，實際效果仍待觀察。

至於台股是否跟進？彭金隆強調，各國交易市場制度不同，不能直接照抄美國作法。觀察亞洲市場，目前也僅有韓國採取小規模延長盤後交易，多數市場仍在觀望。

彭金隆表示，金管會並非現在才開始注意國際交易制度變化，已成立專案小組研究相關方案，也進行多項演練及模擬，但重大交易制度調整必須取得社會共識，研議完成後才會對外說明。

對於台股現行T+2交割制度，是否縮短為T+1？彭金隆說，國際資本市場正出現一系列變革，但每個市場面臨的問題不同，相關方案均在研議中，不能只因其他國家改變就直接跟進。

至於美股延長交易是否排擠台股資金，彭金隆認為，美國面臨替代交易系統競爭，與台灣市場環境不同，金管會將仔細評估，對台灣市場有利的制度才會採行。