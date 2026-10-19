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台股大跌941點逼近季線後反彈 法人：美股表現欠佳 台股回探季線支撐

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數上周五全數收黑，以費城半導體指數下跌3.8%最重，拖累台股開低，盤中一度下跌941點至46,170點，逼近季線46,084點，幸好有支撐，台股隨即反彈，午盤前跌點收斂至500點之內。台積電盤中最低下跌30元至2,390元。

法人指出，上周台股整周為修正走勢，加權指數下跌2,202點、周跌幅4.4%，周線終止連四紅且翻黑。盤面強勢類股為PCB、網通、類比IC等。 美科技股走勢欠佳，台股短中期均線格局偏空，加上外資賣壓仍未減緩，預期指數有再下探季線壓力。操作策略上，指數拉回整理，建議賣出業績表現欠佳、線型偏空及法人減碼股；加碼技術線型偏多與法人布局股。做多可留意業績傳產股、金融股及軟體股，短線避開弱勢化工與生技股。

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