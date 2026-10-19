台股4萬6千點季線保衛戰 台積電率先跌破、這些權值股也破季線

美股那斯達克指數上周五大跌逾2%，跌破季線，費半指數更重挫3.8%，已逼近7月底大跌的低點，儘管那斯達克期貨指數出現反彈，上漲約1%，台股19日一度大跌至46,170點，重跌超過900點，面臨季線保衛戰，但權王台積電（2330）已率先跌破季線，聯發科（2454）、台光電（2383）、台達電（2308）、聯電（2303）等權值股也都跌破。

美國股市周五下跌，費城半導體指數連八黑，跌回9月中的起漲點，並逐漸接近7月底大跌時的低點10,445.44點。10月14日CoreWeave2031年到期的債券，債券價格從面額100美分跌到78美分，價格下跌22%，殖利率突破15％，是近來市場動盪的原因之一。

這代表原本每100美元面額的債券，現在市場只願意出78美元購買，且投資人要求更高的報酬，才願意承擔持有這些債券的風險。同時，ICE Data Services資料顯示，CoreWeave五年期信用違約交換（CDS），上周四一度達1,194.5個基點，創歷史新高，市場估計未來五年隱含違約機率超過60%。

除了市場擔憂CoreWeave債務問題，Anthropic最新的籌資交易，也提供黑石（Blackstone）逾10%的殖利率，反映投資人要求更高風險溢價，才願意出資支持AI建設。依ICE美銀BB級美國高收益債指數，信用條件相近的借債方，在公開債市籌資通常只須支付約7%的殖利率。

儘管輝達執行長黃仁勳表示，這一切都會過去，因為AI對每一個產業、每一個國家都產生非常正面的影響，基本面不會改變。但輝達股價上周五仍下跌1.43%，持續在季線之下。

投資人開始謹慎評估借錢給AI相關企業的效益，以及還錢能力，台股持續承壓，台積電直接以下跌25元開低，跌破季線，下跌約1%，聯發科、台光電、台達電、聯電、鴻海（2317）、廣達（2382）等權值股也都跌破，整體表現疲弱，日月光投控（3711）、欣興（3037）則尚未破季線。

股王信驊（5274）、股后川湖（2059）也都持續在季線之下，不過大立光（3008）、創意（3443）、健策（3653）、奇鋐（3017）等尚守在季線上，創意盤中並由黑翻紅。