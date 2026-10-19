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費半指數及韓股上周跌逾一成 AI前景仍看多嗎？

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
費城半導體指數16日（上周五）再跌3.8%，累計全周大跌11.8%。 路透
費城半導體指數16日（上周五）再跌3.8%，累計全周大跌11.8%。 路透

以記憶體及半導體類股為主的族群下跌，費城半導體指數及韓股上周跌幅超過一成，投資人擔憂多頭行情是否告終。法人指出，這波修正並非全面下跌，而是集中在特定類股，反映市場正重新評估科技產業的獲利前景與股價評價，但AI前景仍看多，且投資機會擴大。

費城半導體指數16日（上周五）再跌3.8%，累計全周大跌11.8%，且指數已連八黑，累計波段跌幅已達15.7%；韓股同樣是重災區，上周狂跌14.4%，從本月初的高點下殺近20%；台股較抗跌，但上周也下跌4.4%，且出現外資法人史上最重賣壓。

美銀美林10月經理人調查顯示，經理人對科技類股的配置由淨30%加碼升至淨37%加碼，為2020年8月以來最高，顯示AI與半導體仍是全球資金配置的核心主軸。不過，「作多全球半導體」仍是擁擠交易第一名，且45%的經理人認為2027年可能形成AI泡沫，略高於認為不會形成泡沫的42%。

經理人對AI的前景轉趨謹慎，但富蘭克林股票團隊認為，投資機會正逐漸擴展到更廣泛的族群。AI投資正在創造超越半導體與超大規模企業的需求，AI採用也開始改變各行各業企業的經濟結構。

富蘭克林股票團隊分析，AI交易的第一階段獎勵了建造者，如晶片、超大規模業者、基礎設施建造者，使AI成為可能；下一階段將是將AI付諸實行的公司，如工業、金融、醫療、消費性企業已經在調整價格、人力配置、成本結構，但往往還沒有銷售任何AI產品。

富蘭克林股票團隊認為，隨AI變得更便宜且更廣泛可得，最有價值的資產是稀缺資產，如專有資料、可信的工作流程，這是比單純半導體、超大規模企業更廣泛的機會。

「鉅亨買基金」表示，AI長期發展趨勢未變，但投資人不必為了掌握成長機會承擔過度集中的風險，不妨適度分散至台股大盤、美股大盤及美國科技類股基金，更有助於兼顧成長潛力與投資組合的抗震能力。

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