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當沖降稅是否延長 彭金隆：明年2、3月辦公聽會蒐集意見
立委關切將在2027年屆期的當沖降稅政策是否延長。金管會主委彭金隆今天表示，明年2、3月會舉辦公聽會，廣泛蒐集各方意見後，再提出方案。
立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆率所屬機關首長列席業務報告並備質詢。
現行當沖稅率減半由千分之3降至千分之1.5，最早在2017年4月28日實施，後歷經幾度延長，2024年決定再度延長3年到2027年12月31日止，優惠稅率維持千分之1.5。
國民黨立委林德福關切，現行當沖證交稅減免將在2027年底截止，屆時是否會延長。
彭金隆答詢，當沖降稅過去在立法院有經過很多次討論，立法院財委會在過程中也提出很多建議，支持與反對都有，也有人認為要漸進式調整、逐步落日或加上其他機制等，按照立法歷程，明年2、3月會舉辦公聽會，廣泛蒐集各方意見，並再提出方案。
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