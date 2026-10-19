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台股盤中跌逾800點 台積電聯電承壓記憶體走弱

中央社／ 台北19日電
台股今天開低走低，盤中一度大跌逾940點下探46170點。 聯合報系資料照
台股今天開低走低，盤中一度大跌逾940點下探46170點。 聯合報系資料照

市場質疑人工智慧（AI）投資回收期過長，台股今天開低走低，盤中一度大跌逾940點下探46170點，電子權值股走勢疲弱，指數維持震盪整理，櫃買指數跌勢較重、下挫逾3.5%，電子類股與半導體指數均下跌超過1.5%，傳產族群也普遍走弱。

至10時32分，台股加權指數達到46271.45點，下跌839.81點，跌幅1.78%，成交值新台幣4484.95億元。

權值股方面，晶圓代工廠台積電盤中最低達到2390元，下跌30元或1.24%；成熟製程晶圓代工廠聯電賣壓沉重，盤中跌逾5%至126元；鴻海最低跌至238.5元，跌幅超過2%。

中國長鑫存儲預計年底推出伺服器記憶體，引發市場對產能過剩、重演價格戰的疑慮，記憶體族群持續面臨賣壓，兩大指標股南亞科、華邦電跌幅相對較深，盤中跌幅均超過6%，最低達到415.5元、151元。

玻纖布族群受惠於高階材料缺貨潮，成為資金避風港，富喬盤中攻上漲停154元，成交量超過18萬張；台玻盤中漲逾4%至69.7元，隨後拉回平盤66.9元附近。

印刷電路板（PCB）類股未能延續反彈走勢，今天普遍回檔，志聖盤中重挫逾6%，聯茂跌4%，金像電跌逾2%，欣興、燿華下挫超過1%。

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