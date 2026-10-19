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台股今日再大跌 是否將進入熊市？金管會主委這麼說

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股今日再大跌，是否快進入熊市？金管會主委彭金隆表示金管會不會對於台股是不是進入熊市做任何預期。聯合報系資料照
台股今日再大跌，是否快進入熊市？金管會主委彭金隆表示金管會不會對於台股是不是進入熊市做任何預期。聯合報系資料照

台股今日再大跌，立委賴士葆問，最近台股大跌，從高點已經下跌17%，若跌到20%就符合熊市的定義，台灣是否已經快進入熊市？金管會主委彭金隆表示，市場本來就有多空的預期，金管會不會對於台股是不是進入熊市做任何的預期，數字每個人都可以解讀，金管會是市場監理的單位不會去預期或預判。

賴士葆再問，是否會有禁空令或是限空令？彭金隆表示要尊重市場機制，市場有買賣雙方、有多空勢均力敵，什麼時候政府要介入？一定是失去市場的功能的時候才會進入介入，至於何謂市場的失靈？彭金隆舉例，例如只有一方單方的訊息的時候。

彭金隆也表示，股市都是眾多投資人的意念跟行動的結合，很多國家採取熔斷措施希望讓市場先有時間去消化大利空的訊息。

接下來市場是否會出現大震盪？彭金隆也回應立委林德福質詢表示，市場永遠都在震盪，因此要提早做準備，先前他在銀行公會就特別的提及銀行公會最近三年的獲利都創新高，銀行應該要「晴天廣積糧」，賺的錢不要全部發放股利，要有風險意識。

他強調投資人要謹慎投資做好風險管理，任何時間都是一樣的，但是投資「常常是跟人性在作戰」，所以要很理性、很清楚地去提醒市場跟提醒投資人。

彭金隆指出，台灣超額儲蓄的增加也必須透過很多元的方式，例如資產管理的方式來把資源做有效配置，不要全部放在存款能夠做更有效配置，銀行仍是非常重要的間接金融的核心。

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