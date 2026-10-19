台股今日再大跌 是否將進入熊市？金管會主委這麼說

台股今日再大跌，立委賴士葆問，最近台股大跌，從高點已經下跌17%，若跌到20%就符合熊市的定義，台灣是否已經快進入熊市？金管會主委彭金隆表示，市場本來就有多空的預期，金管會不會對於台股是不是進入熊市做任何的預期，數字每個人都可以解讀，金管會是市場監理的單位不會去預期或預判。

賴士葆再問，是否會有禁空令或是限空令？彭金隆表示要尊重市場機制，市場有買賣雙方、有多空勢均力敵，什麼時候政府要介入？一定是失去市場的功能的時候才會進入介入，至於何謂市場的失靈？彭金隆舉例，例如只有一方單方的訊息的時候。

彭金隆也表示，股市都是眾多投資人的意念跟行動的結合，很多國家採取熔斷措施希望讓市場先有時間去消化大利空的訊息。

接下來市場是否會出現大震盪？彭金隆也回應立委林德福質詢表示，市場永遠都在震盪，因此要提早做準備，先前他在銀行公會就特別的提及銀行公會最近三年的獲利都創新高，銀行應該要「晴天廣積糧」，賺的錢不要全部發放股利，要有風險意識。

他強調投資人要謹慎投資做好風險管理，任何時間都是一樣的，但是投資「常常是跟人性在作戰」，所以要很理性、很清楚地去提醒市場跟提醒投資人。

彭金隆指出，台灣超額儲蓄的增加也必須透過很多元的方式，例如資產管理的方式來把資源做有效配置，不要全部放在存款能夠做更有效配置，銀行仍是非常重要的間接金融的核心。