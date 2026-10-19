快訊

找槍手代測血壓逃兵役！「痞子英雄」主唱遭檢求刑2年2月

至少5人受害！屏東知名身障機構院長涉猥褻女院生 昔曾爆假縱火案

郭台銘、曾馨瑩爆各過各的！女球友撒嬌痴纏2年 夫妻心結未解

聽新聞
0:00 / 0:00

台股重挫900點沒在怕！鑫詮興櫃首日飆313% 半導體測試溫控題材受矚

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股19日盤中重挫逾940點，惟鑫詮科技（7954）登錄興櫃首日逆勢飆漲，早盤以84.8元開出，盤中最高衝上252元，以券商認購價61元計算，漲幅高達313%，以開盤價計算，漲幅也有39%。市場聚焦其半導體設備布局及AI晶片高階測試商機。

鑫詮科技主要從事半導體設備與自動化設備的高階OEM／ODM製造，產品涵蓋檢量測AOI、CPO等先進半導體封裝設備，以及低溫冷凍檢測設備。其中，針對AI晶片高階測試需求開發的精密低溫溫控系統，是公司技術布局的一大重點。

從產業鏈定位來看，鑫詮採購大部分生產所需零組件，再負責研發、設計、組裝及檢測，產品銷往半導體、PCB等製造廠商，供生產及封裝測試使用。公司具備與台灣半導體設備大廠合作的經驗，並透過研發團隊配合客戶需求開發設備，建立長期合作關係。

營運方面，鑫詮近年營收規模明顯擴大。2022年營收約3,976萬元，2023年增至7,767萬元，2024年進一步升至8,225萬元，2025年則達2.06億元。2026年前8月自結營收更達2.96億元，已超越2025年全年，顯示營收規模持續成長。

獲利方面，鑫詮2025年營業淨利4,070萬元，歸屬母公司稅後淨利約3,120萬元，EPS 4.95元。2026年前8月自結稅後純益約1,479萬元、EPS約0.70元，低於2025年全年；同期毛利率亦由2025年的29.31%降至19.08%，營業利益約2,049萬元。獲利下滑主要反映設備組裝及自動化設備業務快速放量下，產品組合與成本結構改變，加上新廠建置、人員擴編及管理、研發等營業費用上升，短期壓縮毛利率與營益率；後續毛利率、費用率及高毛利三溫測試／模組整合業務占比，為觀察獲利回升的關鍵。

展望未來，鑫詮規劃持續開發半導體封測、PCB及自動化設備，並拓展國內外客戶，推動自有產品跨領域應用。隨著半導體產業朝工廠自動化、智能化及遠端控制發展，公司能否將既有技術轉化為穩定訂單、擴大海外市場，將牽動後續成長動能。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股跌1000多點！艾司摩爾財報亮眼、訂單看到2030年 00941布局半導體上游

致茂、穎崴 衝測試設備

台股重挫逾860點 富喬逆勢亮燈

AI商機從大廠向外擴散　復華投信解析下一批台股新星

相關新聞

台股開低一度重挫867點！台積電領權值股走弱 南亞、台塑化逆勢抗空

美股上周五收黑，VIX指數盤中一度升破22，台指期夜盤重挫逾千點。亞股19日也一片綠油油，台股開盤下跌266.62點、報46,844.64點，隨後在台積電（2330）領五大權值股全面開低，加上南亞科（2408）、聯電（2303）、欣興（3037）、台光電（2383）等電子要角紛紛走弱之下，大盤跌點一度擴大至867.741點、探至46,243.55點，盤面倚靠台塑化（6505）、南亞（1303）、致茂（2360）等少數個股抗空。主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）等交投火熱。

台股今日再大跌 是否將進入熊市？金管會主委這麼說

台股今日再大跌，立委賴士葆問，最近台股大跌，從高點已經下跌17%，若跌到20%就符合熊市的定義，台灣是否已經快進入熊市？金管會主委彭金隆表示，市場本來就有多空的預期，金管會不會對於台股是不是進入熊市做任何的預期，數字每個人都可以解讀，金管會是市場監理的單位不會去預期或預判。

台股重挫900點沒在怕！鑫詮興櫃首日飆313% 半導體測試溫控題材受矚

台股19日盤中重挫逾940點，惟鑫詮科技（7954）登錄興櫃首日逆勢飆漲，早盤以84.8元開出，盤中最高衝上252元，以券商認購價61元計算，漲幅高達313%，以開盤價計算，漲幅也有39%。市場聚焦其半導體設備布局及AI晶片高階測試商機。

股匯雙殺！台股早盤狂瀉逾800點 新台幣急貶逼近32.5元

台北股匯市今日再度上演股匯雙殺！受到美股科技股重挫、外資撤出疑慮升高影響，台股開盤跳水，一度暴跌逾800點，新台幣也同步重貶，早盤最低來到32.45元，直逼32.5元關卡，中央銀行與外資新一波攻防正式展開。

台股開低跌逾860點回測46200點 記憶體雙雄早盤皆下跌逾5%

美股費城半導體指數上週五下挫3.83%，台指期夜盤大跌1144點，今天台股面臨補跌壓力，開盤下跌逾860點，最低下探46...

台指期夜盤挫逾千點 法人：台股面臨賣壓回防季線

美股上週五科技股回升動能不足，4大指數收黑，費半指數大跌3.83%、連8黑。投顧法人表示，受中東戰事升級、人工智慧（AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。