台股重挫900點沒在怕！鑫詮興櫃首日飆313% 半導體測試溫控題材受矚

台股19日盤中重挫逾940點，惟鑫詮科技（7954）登錄興櫃首日逆勢飆漲，早盤以84.8元開出，盤中最高衝上252元，以券商認購價61元計算，漲幅高達313%，以開盤價計算，漲幅也有39%。市場聚焦其半導體設備布局及AI晶片高階測試商機。

鑫詮科技主要從事半導體設備與自動化設備的高階OEM／ODM製造，產品涵蓋檢量測AOI、CPO等先進半導體封裝設備，以及低溫冷凍檢測設備。其中，針對AI晶片高階測試需求開發的精密低溫溫控系統，是公司技術布局的一大重點。

從產業鏈定位來看，鑫詮採購大部分生產所需零組件，再負責研發、設計、組裝及檢測，產品銷往半導體、PCB等製造廠商，供生產及封裝測試使用。公司具備與台灣半導體設備大廠合作的經驗，並透過研發團隊配合客戶需求開發設備，建立長期合作關係。

營運方面，鑫詮近年營收規模明顯擴大。2022年營收約3,976萬元，2023年增至7,767萬元，2024年進一步升至8,225萬元，2025年則達2.06億元。2026年前8月自結營收更達2.96億元，已超越2025年全年，顯示營收規模持續成長。

獲利方面，鑫詮2025年營業淨利4,070萬元，歸屬母公司稅後淨利約3,120萬元，EPS 4.95元。2026年前8月自結稅後純益約1,479萬元、EPS約0.70元，低於2025年全年；同期毛利率亦由2025年的29.31%降至19.08%，營業利益約2,049萬元。獲利下滑主要反映設備組裝及自動化設備業務快速放量下，產品組合與成本結構改變，加上新廠建置、人員擴編及管理、研發等營業費用上升，短期壓縮毛利率與營益率；後續毛利率、費用率及高毛利三溫測試／模組整合業務占比，為觀察獲利回升的關鍵。

展望未來，鑫詮規劃持續開發半導體封測、PCB及自動化設備，並拓展國內外客戶，推動自有產品跨領域應用。隨著半導體產業朝工廠自動化、智能化及遠端控制發展，公司能否將既有技術轉化為穩定訂單、擴大海外市場，將牽動後續成長動能。