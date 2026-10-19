台股重挫逾860點 富喬逆勢亮燈

玻纖布族群19日逆勢突圍，台股早盤重挫逾860點，富喬（1815）仍攻上154元漲停，德宏（5475）、建榮（5340）分別上漲6.55%、6.77%。高階材料供應吃緊，加上富喬最新公布單月獲利大增，讓缺貨、漲價題材有業績支撐，成為盤面少數亮點。

大盤承受的壓力，來自上周美國PPI高於預期，通膨疑慮升溫，科技股又面臨AI投資回報的檢驗。上周五那斯達克下跌2.14%、費半重挫3.83%，台積電（2330）法說後的利多也未能扭轉市場賣壓，電子權值股持續承壓。

富喬則有新公布的獲利數字撐腰。公司16日公告9月自結稅後純益3.31億元，年增341.33%，每股純益0.56元，單月毛利率約51.9%，獲利增幅明顯超越營收。隨台灣產能由第一代低介電玻纖布轉向Low DK2，下半年高階產品出貨增加，先前調漲報價的效益也逐步反映。

族群共同支撐仍是高階玻纖布供需。日東紡本月指出，T-Glass需求強勁，產線滿載仍供不應求；旗下建榮也已自第2季開始量產T-Glass，隨客戶需求提升產量。從今日走勢觀察，資金仍願意追逐已有缺料、報價與獲利佐證的AI材料股；富喬獲利成長，也強化市場對玻纖布景氣的信心，帶動建榮、德宏同步走強。