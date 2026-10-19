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股匯雙殺！台股早盤狂瀉逾800點 新台幣急貶逼近32.5元
台北股匯市今日再度上演股匯雙殺！受到美股科技股重挫、外資撤出疑慮升高影響，台股開盤跳水，一度暴跌逾800點，新台幣也同步重貶，早盤最低來到32.45元，直逼32.5元關卡，中央銀行與外資新一波攻防正式展開。
台股今日以46844點開出，隨即跌至46,278.70點，重挫逾830點，截至上午9時02分，指數下跌769點，報46341點，跌幅1.63%。新台幣同樣走弱，以32.36元開出後一路走低，一度貶至32.45元，重貶1.12角。
台股重挫主要受到上周五美股科技股賣壓拖累，那斯達克指數下跌逾2%，費城半導體指數更重挫3.83%。大型法人指出，市場擔憂AI企業龐大投資難以回收，加上美國通膨壓力升溫，聯準會升息疑慮再起，國際資金加速撤出風險性資產，台股短線仍面臨修正壓力。
匯市方面，新台幣上周累計重貶4.63角，創逾一年最大單周貶幅。匯銀主管指出，外資賣股匯出，加上出口商惜售美元、進口商提前買匯，市場美元供需持續失衡。
據了解，央行已備妥銀彈因應外資匯出潮。金融圈認為，央行將持續防範匯市失序，但不會逆勢死守特定價位，短線新台幣恐在32.5元附近劇烈震盪，股匯能否止穩，仍須觀察外資撤退力道是否減弱。
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