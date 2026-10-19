台股開低一度重挫867點！台積電領權值股走弱 南亞、台塑化逆勢抗空

台股今日再大跌，立委賴士葆問，最近台股大跌，從高點已經下跌17%，若跌到20%就符合熊市的定義，台灣是否已經快進入熊市？金管會主委彭金隆表示，市場本來就有多空的預期，金管會不會對於台股是不是進入熊市做任何的預期，數字每個人都可以解讀，金管會是市場監理的單位不會去預期或預判。

2026-10-19 10:45