台股開低一度重挫867點！台積電領權值股走弱 南亞、台塑化逆勢抗空
美股上周五收黑，VIX指數盤中一度升破22，台指期夜盤重挫逾千點。亞股19日也一片綠油油，台股開盤下跌266.62點、報46,844.64點，隨後在台積電（2330）領五大權值股全面開低，加上南亞科（2408）、聯電（2303）、欣興（3037）、台光電（2383）等電子要角紛紛走弱之下，大盤跌點一度擴大至867.741點、探至46,243.55點，盤面倚靠台塑化（6505）、南亞（1303）、致茂（2360）等少數個股抗空。主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）等交投火熱。
市場憂心AI投資回報不如預期、企業舉債壓力升高，加上中國記憶體廠競爭加劇，美股上周五科技股賣壓擴大，四大指數收黑。那指重挫2.15%，費半指數下跌3.83%，VIX指數盤中一度升破22，為4個月來首見。台股ADR同步走弱，台積電跌2.28%、聯電跌5.26%、日月光（3711）跌5.63%；台指期盤後重挫1,144點。費半指數全周累跌11.4%，創2025年4月以來最大單周跌幅，台股開盤承壓。
盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低25元、報2,395元，聯發科（2454）開4,150元、台達電（2308）開1,600元、鴻海（2317）開242元、日月光投控開640元。
類股方面，幾乎全面下跌，僅油電燃氣、塑膠上漲，玻陶、電器電纜、光電、電子零組件等相對疲弱。
回顧台股16日表現，集中市場指數彈升141.39點、收47,111.26點，成交值收斂至9,378.94億元。三大法人賣超685.14億元，其中，外資賣超 461.47億元，自營商賣超（合計） 334.14億元，投信買超110.48億元。
累計上周，集中市場下跌2,202.18點、跌幅4.47%，周線終止連四紅、翻黑。三大法人賣超7,100.82億元，其中，外資賣超5,862.29億元，自營商賣超（合計）2,119.78億元，投信買超881.24億元。
法人指出，美股科技股重挫、台指期夜盤大跌，台股開盤恐面臨補跌壓力，短線觀察4萬6千點季線支撐。隨季報檢驗展開，個股表現將更趨分歧，建議避免追高殺低，聚焦AI、PCB及半導體等具業績支撐族群。
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