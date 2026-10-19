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台指期夜盤挫逾千點 法人：台股面臨賣壓回防季線

中央社／ 台北19日電
台指期夜盤上週五重挫1144點影響，今天台股開盤恐面臨賣壓，短線尋求46000點季線附近支撐。 聯合報系資料照
台指期夜盤上週五重挫1144點影響，今天台股開盤恐面臨賣壓，短線尋求46000點季線附近支撐。 聯合報系資料照

美股上週五科技股回升動能不足，4大指數收黑，費半指數大跌3.83%、連8黑。投顧法人表示，受中東戰事升級、人工智慧（AI）業者高利率舉債疑慮未平、台指期夜盤上週五重挫1144點影響，今天台股開盤恐面臨賣壓，短線尋求46000點季線附近支撐。

美股道瓊工業指數16日終場下跌175.28點，或0.34%，收在52002.41點；標準普爾500指數下跌84.62點，或1.09%，收在7659.44點；那斯達克指數下跌572.99點，或2.14%，收在26140.04點；費城半導體指數下跌443.926點，或3.83%，收在11137.289點。

台股16日盤中反彈逾500點，印刷電路板（PCB）、散熱族群走揚，但台積電法人說明會後未帶動買盤追價、下跌20元，終場加權指數漲勢收斂，上漲141.39點，收在47111.26點。

三大法人16日合計賣超新台幣678.07億元，其中，自營商賣超334.14億元，連續7個交易日賣超；投信買超117.54億元，連6買：外資及陸資賣超461.47億元，連8賣。

產業訊息部分，日本政府經濟產業省（經產省）16日宣布，已經批准晶圓代工廠台積電在熊本縣第二工廠生產3奈米製程先進半導體的計畫，是首度有廠商在日本國內製造3奈米製程晶片。

面板廠友達17日舉行慶祝30週年運動會，董事長彭双浪說，為避免景氣循環干擾，純面板事業營收2030年將降至30%；熱門的擴增實境（AR）眼鏡、低軌衛星、微型發光二極體、光通訊、先進封裝都是轉型重要領域

星宇航空8月開航布拉格直飛航線，10月起增為每週4班。星宇表示，布拉格航線8月開航後，單月載客率約82%，進入11月歐洲旅遊淡季仍維持8成以上，除拓展雙邊觀光旅客商機，也有助串聯雙邊企業投資及半導體供應鏈交流。

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中東局勢與能源危機尚未明確緩解，市場擔憂通膨壓力再起和聯準會政策動向，尤其最新公布的美國9月核心通膨數據月增與年增都超過市場預期，市場認為聯準會升息機率也同步上升。短期市場投資情緒料趨謹慎，建議投資人不妨適度配置短天期債券，主因其具有存續期短、較不受利率變化干擾的防禦特性，又能兼顧投資需求。

高股息標的 投資升溫

台灣、韓國、日本及美國等科技股波動劇烈，資金轉向偏保守型資產，包括高股息題材個股及高股息ETF在近期受到投資人青睞。法人表示，明（2027）年美國殖利率走勢，更將影響高股息題材的走勢。

主動式ETF 買氣熱絡

上周台股大跌2,202點、跌幅4.4%，不過ETF成交仍相當熱絡，而且成交日均量前十強主動式ETF就占了四檔，另外，槓桿、反向ETF共有三檔進榜。

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