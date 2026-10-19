美股決勝前夕 永豐金證券先登頂複委託龍頭

永豐金證券以複委託金額2,846億元，寫8月市場之冠，市占率逾兩成，月成長22%近乎超車所有同業。伴隨今年前三季S&P 500上漲12.7%，漲幅落在歷史上第4季85%機率續漲的區間，永豐金證券要以旗下下載破百萬次的數位投資APP「大戶投」三大精準「選、投、速」美股功能，助攻用戶搶得布局先機。

利率升、就業弱但成長熱，美股進入過去25 年來平均表現相對亮眼的第4季。1950至2025年的歷史經驗顯示，當S&P 500當年度前三季累計漲幅介於10%至20%時，第4季延續漲勢的機率高達85%。今年前三季漲幅正落在該區間，使市場對第4季行情更添期待。

加上11月下半月向來是美股歷史勝率最強勢時段之一，2001至2025年之間，S&P 500與Nasdaq-100上漲機率皆達80%，美股年底旺季行情是否上演，格外備受關注。永豐金證券分析，目前AI投資熱潮正在沿著半導體、記憶體及光通訊等供應鏈上游搬家，加上算力基礎建設黃金時代才剛開始，產業輪動與個股分化已經是美股投資新顯學，這讓今年美股用戶投資個股比重達86%，其中未滿20歲亦高達78%。

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