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外資上周賣超5,800億 逆勢買超股…領漲抗跌

經濟日報／ 記者周克威廖賢龍／台北報導

外資在市場對AI企業融資疑慮、中東緊張局勢等不利因素中，上周全周賣超逾5,800億元，寫下史上最大單周賣超紀錄，不僅金額逼近去年全年賣超、也可排進史上前五大賣超單年，而全周逆勢買超的緯穎（6669）、長榮（2603）等個股，將有機會成為市場領漲抗跌的焦點。

外資上周先受OpenAI年化營收與市場預期產生巨大落差，又遇中東緊張升溫中，在CPI、PPI都顯示通膨疑慮升溫下，上周五個交易日呈天天賣超的操作手法，且在15日一口氣倒貨3,025億元、居史上單日賣超首次逾3,000億元，全周賣超5,862億元。

上周單周外資賣超金額直逼2025年全年賣超的5,995億元，不僅使今年賣超一舉衝上1兆9,603億元，成為史上賣超最大單年，同時，若以年度排名，上周外資賣超金額僅次於2022年的1兆2,326億元、2024年的6,949億元、2025年的5,995億元，單周賣超擠進年度賣超前五大。

其中，台積電（2330）一檔就遭外資提款2,415億元，聯發科（2454）751億元、南亞科（2408）433億元、台達電（2308）376億元、國巨（2327）*211億元，緊追在後，其它包括日月光投控（3711）、大立光（3008）、南亞、力積電（6770）、欣興（3037）、京元電子（2449）、環球晶（6488）等，全都遭外資單周賣超超過百億元，這些個股幾乎全數集中在AI供應鏈上。

外資 中東 CPI

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