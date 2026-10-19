聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲科技股有壓 南韓財長急喊話

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國科技股賣壓上周加劇，可能對亞洲科技股19日開盤時的盤勢造成壓力。南韓財長李炯日17日趕忙喊話，人工智慧（AI）半導體熱潮將延續到至少2027年。

國際油價上周大漲，引發通膨憂慮，並推升利率，引發投資人擔心美國籌建資料中心資金的融資成本日漸升高，可能掐斷維繫當前熱潮所需的支出，拖累美國半導體股連跌八天，為2008年來最長跌勢。

這可能威脅亞洲科技供應鏈的獲利，不利亞股漲勢的續航力。高盛集團以一籃子亞洲AI硬體類股所編製的一項指數，上周大跌11%，為7月中來最大跌幅。即便台積電營收預測亮眼，賣壓仍無減弱跡象，凸顯出投資人對AI支出的擔憂，正蔓延到整體硬體供應鏈，南韓記憶體類股受創尤重。

李炯日17日接受CNBC訪問時說，「目前我們的看法是，我們能延續當前成長至少到明年」，「因為半導體的供需差距依然非常大，供應也還在擴增」。

不過，市場的憂慮已不再只是AI晶片需求能否維持，還有超大規模雲端業者（hyperscaler）和新雲端服務（neocloud）營運商能否繼續籌到部署基建所需的資金，以及預期的報酬率能否證明投資規模合理。

GAM投資管理公司基金經理人寇特西說，「融資成本就像（拖累）AI熱潮的重力」，「借款成本上升將導致基建計畫更難籌資，並延緩支出。即使只是延緩，都可能引發亞洲供應商獲利預期和估值的重新計算」。

產業主管已警告這種融資風險，博通執行長陳福陽表示，資本將成為AI成長的最大限制，而非記憶體或產能短缺。

研調機構顧能（Gartner）也已警告，隨著AI投資額可能超越能證明合理的營收規模，到2030年時，超過3.5兆美元的AI基建支出可能面臨減記風險。

南韓 科技股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股跌1000多點！艾司摩爾財報亮眼、訂單看到2030年 00941布局半導體上游

費半連八黑…台積ADR下挫 本周聚焦Meta、特斯拉財報

台股暴跌1600點是錯殺？分析師陳龍看好台積電法說救市：5萬點還是會來

記憶體、半導體重挫AI多頭變天了？ 「鉅亨買基金」揭三大原因

相關新聞

空軍壓境！台股警鈴大響 後市三情境推演

美股四大指數在台灣時間17日凌晨收盤全面翻黑下跌，台指期夜盤更是暴跌逾千點，引動市場警鈴大作，對台股今日偏空氛圍急遽升溫，法人圈也緊急於假日加班擬好三套操作劇本，其中以情境二、指數跌約400-600點發生機率最高，預期台股將在46,500-47,000點暫獲支撐。

四大本土投顧：台股震盪後開新局 多頭有望主導新一波走勢

國際資本市場上周末大跳水，市場保守看待今日台股行情。包括台新、永豐、富邦、兆豐等四大投顧董總認為，台股在短線震盪過後，隨美高科技股超級財報周自本周登場，同時輝達GTC柏林大會即將舉行，執行長黃仁勳登台發表主題演講，將有望帶動盤勢再展新局。

巴隆： AI交易憂慮太過頭了 未出現泡沫破滅訊號

近月來股市人工智慧（AI）行情「泡沫化」疑慮四起，但巴隆金融周刊（Barron's）分析，市場對AI交易的憂慮有點太過頭了，因為AI採用率還有很大的成長空間，AI泡沫也還沒出現即將破滅的訊號。

亞洲科技股有壓 南韓財長急喊話

美國科技股賣壓上周加劇，可能對亞洲科技股19日開盤時的盤勢造成壓力。南韓財長李炯日17日趕忙喊話，人工智慧（AI）半導體熱潮將延續到至少2027年。

外資上周賣超5,800億 逆勢買超股…領漲抗跌

外資在市場對AI企業融資疑慮、中東緊張局勢等不利因素中，上周全周賣超逾5,800億元，寫下史上最大單周賣超紀錄，不僅金額逼近去年全年賣超、也可排進史上前五大賣超單年，而全周逆勢買超的緯穎、長榮等個股，將有機會成為市場領漲抗跌的焦點。

記憶體、證券股 高息可期

台股近期波動劇烈，投資人焦點轉向高股息題材的個股。市場投資名師群表示，可以留意明（2027）年高股息題材族群的變化，包括這兩年操作獲利豐碩的證券股及漲價題材拉動高獲利的科技股，包括群聯（8299）、宜鼎、威剛等記憶體族群有望成為高股息題材熱門標的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。