亞洲科技股有壓 南韓財長急喊話

美國科技股賣壓上周加劇，可能對亞洲科技股19日開盤時的盤勢造成壓力。南韓財長李炯日17日趕忙喊話，人工智慧（AI）半導體熱潮將延續到至少2027年。

國際油價上周大漲，引發通膨憂慮，並推升利率，引發投資人擔心美國籌建資料中心資金的融資成本日漸升高，可能掐斷維繫當前熱潮所需的支出，拖累美國半導體股連跌八天，為2008年來最長跌勢。

這可能威脅亞洲科技供應鏈的獲利，不利亞股漲勢的續航力。高盛集團以一籃子亞洲AI硬體類股所編製的一項指數，上周大跌11%，為7月中來最大跌幅。即便台積電營收預測亮眼，賣壓仍無減弱跡象，凸顯出投資人對AI支出的擔憂，正蔓延到整體硬體供應鏈，南韓記憶體類股受創尤重。

李炯日17日接受CNBC訪問時說，「目前我們的看法是，我們能延續當前成長至少到明年」，「因為半導體的供需差距依然非常大，供應也還在擴增」。

不過，市場的憂慮已不再只是AI晶片需求能否維持，還有超大規模雲端業者（hyperscaler）和新雲端服務（neocloud）營運商能否繼續籌到部署基建所需的資金，以及預期的報酬率能否證明投資規模合理。

GAM投資管理公司基金經理人寇特西說，「融資成本就像（拖累）AI熱潮的重力」，「借款成本上升將導致基建計畫更難籌資，並延緩支出。即使只是延緩，都可能引發亞洲供應商獲利預期和估值的重新計算」。

產業主管已警告這種融資風險，博通執行長陳福陽表示，資本將成為AI成長的最大限制，而非記憶體或產能短缺。

研調機構顧能（Gartner）也已警告，隨著AI投資額可能超越能證明合理的營收規模，到2030年時，超過3.5兆美元的AI基建支出可能面臨減記風險。