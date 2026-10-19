四大本土投顧：台股震盪後開新局 多頭有望主導新一波走勢

國際資本市場上周末大跳水，市場保守看待今日台股行情。包括台新、永豐、富邦、兆豐等四大投顧董總認為，台股在短線震盪過後，隨美高科技股超級財報周自本周登場，同時輝達GTC柏林大會即將舉行，執行長黃仁勳登台發表主題演講，將有望帶動盤勢再展新局。

美股因AI股陷入融資成本、資本開支回報等疑慮中，17日凌晨收盤時，道瓊等四大指數全面下跌，其中，與台股高連動的費城半導體指數大跌3.8%，台積電ADR下跌2.2%，同時，台指期夜盤重挫1,144點、收在46,140點，使得市場保守看待大盤今日行情走勢。

台新投顧總經理江浩農、永豐投顧總經理黃柏棠指出，美股超級財報周在上周金融巨擘登場後，本周將交棒予高科技股，包括21日的IBM、德儀，22日特斯拉，23日英特爾，谷歌、亞馬遜、微軟等CSP巨擘則是自29日起陸續召開。

而華爾街最新上修第3季美股企業獲利至年成長24.5%，第4季成長幅度進一步擴大至28.4%。當中以產業來細分，除了能源外，科技股的獲利有望逾五成，顯示AI股仍將是美股、台股行情的最大推手；而指數在經過震盪整理後，多頭仍將主導後市走向。

回歸台股基本面，富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長留政鈺指出，在台積電公布優於預期的第3季財報與第4季展望，全季營收再次季增14%，國際大行、國內大型法人機構普遍預估單季每股獲利（EPS）在31.5~33.5元區間、部分美系外資將數值調升至35元附近，為伺服器、組裝、散熱等AI供應鏈接下來的法說會定調。

在第4季業績有望持續成長中，儘管台股短線因美國CPI等通膨數據不佳、AI企業融資等疑慮而陷入震盪，但基本面的亮麗表現，預期仍將牽引市場買盤逢低承接，成為台股下檔支撐的重要關鍵因素。

陳奕光、江浩農指出，輝達將於德國時間10月20日至22日，在柏林舉行GTC大會，圍繞智能AI、主權AI、機器人、AI基礎建設等主軸，黃仁勳將在21日發表主題演講，有機會解答市場對AI算力前景、AI企業融資與投資變現性等市場疑慮，預期將有助恢復多頭人氣，帶動台股展開新一波走勢。