巴隆： AI交易憂慮太過頭了 未出現泡沫破滅訊號

近月來股市人工智慧（AI）行情「泡沫化」疑慮四起，但巴隆金融周刊（Barron's）分析，市場對AI交易的憂慮有點太過頭了，因為AI採用率還有很大的成長空間，AI泡沫也還沒出現即將破滅的訊號。

費城半導體指數近來持續下挫，「新雲端」業務的代表廠商CoreWeave已經成為AI行情的決戰股，股價已重挫逾24%，公司債也被大賣，殖利率升到14.4%。

OpenAI日前公布的9月年化營收低於預估，Anthropic的第3季營收也低於預估，再度打擊投資人信心。許多投資人不確定OpenAI能否獲得足夠營收，支應高達1兆美元的資本支出。OpenAI與Anthropic都面臨更重的競爭壓力，包括費用低廉的中國大陸AI模型已迫使OpenAI與Anthropic降價，Meta的Wonder新模型也打入先進市場，使競爭者從兩家變成三家。

不過，目前AI服務需求成長速度仍超過供給，主要是因為今年AI模型的能力大躍進，終於即將能執行實際的商業工作。目前的焦點是AI代理軟體，只需用簡單的語言指令，就能利用AI模型來完成一系列複雜的工作，將能帶動AI服務需求暴增。

美國人口普查局在9到10月進行的商業趨勢與展望調查顯示，僅28%的受訪企業表示會在未來六個月使用AI，高於去年底的21%，還有很大的成長空間。

AI榮景的短期危險不在於需求面，而是資金鏈與政治面。近來經濟學家、銀行業者及私募股權業者都在提高支應AI建設所需的融資額預測，但一些金融機構已對AI融資愈來愈挑剔，另一些投資人則打算退場。

研究業者AIR平台公司信用策略主管孟夫斯指出，投資人上周突然「集體發現」AI支出激增的風險超乎預期，察覺AI業者當前承諾與舉債的金額，和未來能賺進的營收出現錯配。

但Solus另類資產管理公司策略師葛林霍斯認為，CoreWeave的困境未必是象徵AI泡沫即將破滅的「礦坑裡的金絲雀」，因為CoreWeave債券的風險一直偏高，況且台積電等AI晶片供應商都指出更廣泛的需求環境依然熱絡。

此外，美國許多地區也出現反對資料中心設立的政治氛圍，一些建設計畫已取消、延後或縮小規模，而各州及地方法規也可能跟進。