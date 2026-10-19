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空軍壓境！台股警鈴大響 後市三情境推演

經濟日報／ 記者周克威藍鈞達／台北報導
台股。記者余承翰／攝影
台股。記者余承翰／攝影

美股四大指數在台灣時間17日凌晨收盤全面翻黑下跌，台指期夜盤更是暴跌逾千點，引動市場警鈴大作，對台股今日偏空氛圍急遽升溫，法人圈也緊急於假日加班擬好三套操作劇本，其中以情境二、指數跌約400-600點發生機率最高，預期台股將在46,500-47,000點暫獲支撐。

另外，外資上周大舉賣超台股匯出資金，導致新台幣匯價重貶，中央銀行內部上周五也開會因應，備妥銀彈做好本周持續穩匯的準備，避免匯價過度波動。

大型法人機構表示，台指期夜盤在17日凌晨收盤時，暴跌1,144點、收在46,140點，跌破季線支撐，主要受部分AI企業過度融資、獲利無法跟上融資利息等疑慮，及甫公布的CPI、PPI等通膨數據影響，國際資金對聯準會10月升息擔憂上升，使台股今日恐將反映台指期夜盤跌勢，投資人宜謹慎操作。

依據多家法人機構對今日操作策略，擬出三套劇本：情境一，機率較低，今日領先台股開盤的日、韓股市不跌反漲，將有助台股短暫回測波段46,795低點後，隨即回穩。

情境二，發生機率最高，以台積電ADR 17日凌晨收盤下跌2.28%的跌勢計算，若完全反映在今日現貨走勢上，台積電股價約將下跌55元，以其每下跌1元、影響台股約8.5點計算，大盤今日將下跌約470點，換算台股將跌破47,000點大關；若以台積電期貨夜盤下跌47元計算、將使大盤跌約400點，也就是大盤在46,500點附近將獲得支撐。

情境三，發生機率也偏低，如果大盤今日完全反映台指期夜盤大跌千點的走勢，指數將來到46,000點整體大關，以及季線46,055點附近後，屆時盤勢將逐步回穩。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清表示，若是情境三的狀況出現，台股難免出現一波本益比修正走勢。

其中，評價偏低的台積電（2330）、金融、台塑四寶等個股，有機會成為盤面焦點；若是出現情境二的狀況，除台積電、金融、台塑四寶等低本益股外，股價跌破私募價格的聯發科（2454）、世芯-KY（3661）等個股走勢，也值得留意。

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台股 匯價 美股 夜盤

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