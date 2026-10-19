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高股息標的 投資升溫

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台灣、韓國、日本及美國等科技股波動劇烈，資金轉向偏保守型資產，包括高股息題材個股及高股息ETF在近期受到投資人青睞。法人表示，明（2027）年美國殖利率走勢，更將影響高股息題材的走勢。

安聯投信海外投資首席許家豪展望後市，投資人仍須留意幾項風險，包括：中東局勢升溫推升能源價格、消費與就業市場意外轉弱，以及主要經濟體選舉與財政問題等不確定因素。

特別是高額政府債務持續增加，可能推升公債供給並墊高市場要求的殖利率溢酬。第4季可關注通膨走勢是否持續降溫，進而影響主要央行後續政策方向。

瑞銀全球經濟和策略研究主管Arend Kapteyn指出，美債息雖回到2002年水平，但當時市場關注通縮風險和經濟復甦初期，現階段則面對較高通膨、更強名義增長及更高財政壓力，兩者的宏觀背景截然不同。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健、並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵標的，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。

投資人應該關注如何讓自己的投資部位打造穩定現金流，在領息之餘，同時享受資產增值的台股趨勢。

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高股息標的 投資升溫

台灣、韓國、日本及美國等科技股波動劇烈，資金轉向偏保守型資產，包括高股息題材個股及高股息ETF在近期受到投資人青睞。法人表示，明（2027）年美國殖利率走勢，更將影響高股息題材的走勢。

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