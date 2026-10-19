美短天期債券 攻守兼備

中東局勢與能源危機尚未明確緩解，市場擔憂通膨壓力再起和聯準會政策動向，尤其最新公布的美國9月核心通膨數據月增與年增都超過市場預期，市場認為聯準會升息機率也同步上升。短期市場投資情緒料趨謹慎，建議投資人不妨適度配置短天期債券，主因其具有存續期短、較不受利率變化干擾的防禦特性，又能兼顧投資需求。

觀察近期投信發行的債券ETF表現，近一月來看也以短天期債ETF表現突出，於前十強當中占據八檔，投資人可多加留意。

群益0-1年美債ETF（00859B）經理人李鈺涵表示，聯準會於9月FOMC會議上宣布升息1碼，市場也預估年底前仍有升息機會，短天期債因存續期間短，受到利率變化的影響較小。

尤其美國短天期公債因是由美國政府發行，因此還具備高信評與高流動性優勢，在當前市場不確定性猶存之際，適合資金停泊，對於期盼能兼顧債息收益與波動管理的投資人，不妨考慮透過適度配置極短天期美債ETF來滿足投資需求。

群益ESG投等債0-5ETF經理人呂汶芳指出，在通膨預期持續變化下，加上聯準會政策立場謹慎，部分官員談話趨向鷹派，且新任聯準會主席華許就任後，亦淡化前瞻指引，也進而牽動市場對於接下來貨幣政策強度與方向的臆測。

因此在債券配置上，建議選擇存續期短、抗震能力突出的短天期債來因應，而0-5年期的短天期投等債不僅存續期短，資產品質無虞，也能提供收益，適度配置相關ETF有助於強化投資組合防禦力，也兼顧息收。

中國信託投信表示，中信美國公債0-1ETF今年以來受益人數成長約二成，反映投資人對防禦配置與資金停泊的需求升溫。面對市場震盪，通膨預期推升長端殖利率、地緣政治風險帶動企業債信用利差擴大，美元短天期公債兼具低利率敏感度與高信用品質，相對配置價值更為凸顯。

中信美國公債0-1ETF聚焦一年內到期的美國公債，可降低長債價格波動與企業信用風險的影響，在收取利息的同時保留資金調度彈性。新台幣兌美元貶值，亦有利未避險美元資產換算為新台幣的報酬，可作為投資組合中的防禦部位。