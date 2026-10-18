5萬點還沒登頂？ 21位經理人大調查：年底上看55,000點操盤法

摘要 台股叩關5萬點，今年來大漲高達7成。商周獨家調查21位金控、壽險、證券負責人與投資主管，年底上看55,000點，卻沒人喊清倉。5萬點之後，他們在等什麼？

原文時間2026/10/07

台股逼近站上5萬點，今年以來，指數的漲幅已經高達7成，在全球主要股市中名列前茅。

在叩關前夕，商周發動獨家的《台股5萬點經理人信心大調查》，以問卷調查21位金控、壽險、銀行、證券與投信投顧的負責人和投資主管，問他們如何看待台股接下來的走勢，以及投資人此時該怎麼操作。

他們的結論相當一致：5萬點的台股，雖然已經過了山腰，但卻還未登頂。

受調者對台股到2027年底的前景，全數保持樂觀，但也預期，接下來台股爬升的速度將不如今年。

以下，是這份獨家調查的3大發現：

發現一：5萬點後還能走多遠？年底前最高上看5萬5,000點

首先針對全球景氣與台股前景，全部人都一致樂觀。

所有受訪者認為一年內，全球經濟衰退的機率偏低；同時，到2026年底為止，對台股都抱持樂觀態度。

至於所有人都相當好奇的，到今年底為止，究竟台股加權指數有可能落在什麼樣的區間？

完整指出上下區間的13位受訪者中，有8位預估的上緣，落在5萬2,000點至5萬5,000點，上漲空間約4％至10％。

另外，還有3位受調者認為，至2027下半年，台股可望站上6萬點，距離目前有超過2成的上漲空間。

然而，無論是上漲超過2成，還是個位數的漲幅，相比今年以來台股大漲高達7成，漲速將明顯放緩。

發現二：全員看多，但回檔也可能更劇烈，下探4萬5,000點！

雖然大家對台股全面看多，但當問到「台股目前正處於什麼階段？」時，則開始出現分歧。

21位受訪者裡，有10位認為目前正處於「大牛市後的盤整段」，是最多人回答的選項。

什麼是盤整段？意思是指數經過一段大漲之後，停止明顯上攻，改在一個區間內來回震盪。換言之，牛市還沒結束，只是暫停，在等下一個催化劑。

搭配另一題來看，則更有意思。有9位受訪者預期，到今年底為止，台股加權指數的下檔區間可能在4萬5,000至4萬8,000點之間擺盪。意思是，5萬點之後，台股有可能回檔約1成。

瑞銀台灣證券策略師陳玟瑾認為，這跟企業獲利的增速放緩有關。她預期，MSCI台灣指數成分股的獲利成長率，將從今年的6成5，降到明年的3成1。

發現三：別退出市場，放眼長線逢低買進

值得注意的是，被問及5萬點之後的操作心法時，21位受訪者中，有16人選擇「放眼長線，逢低買進」。只有4人認為要短線操作，1人認為按兵不動。而0人認為應該清倉換現金。

想知道更多金控投資長、基金經理人、壽險業主管等專家的看法及完整問卷調查，請見10月8日出刊的《商業周刊》。

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《原文5萬點還沒登頂？21位經理人大調查：年底上看55,000點操盤法》