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企業上櫃座談 回響熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（中）及上櫃審查部經理曾文正（右一）、勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢（右二）及審計與確信服務營運長鄭旭然（左一），及上櫃公司德鴻總經理史習聖（左二）於「躍升資本市場－企業上櫃策略與實務座談會」會場合影。櫃買中心／提供 王奐敏
櫃買中心董事長簡立忠（中）及上櫃審查部經理曾文正（右一）、勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢（右二）及審計與確信服務營運長鄭旭然（左一），及上櫃公司德鴻總經理史習聖（左二）於「躍升資本市場－企業上櫃策略與實務座談會」會場合影。櫃買中心／提供 王奐敏

為協助國內優質企業善用資本市場資源、加速經營升級與永續轉型，櫃買中心特別與勤業眾信聯合會計師事務所強強聯手，於10月14日於台北共同舉辦「躍升資本市場—企業上櫃策略與實務座談會」。吸引14家來自半導體、AI應用、高階製造、生技醫療及綠能環保等新興熱門產業企業代表與高階主管共襄盛舉。

櫃買中心董事長簡立忠表示，櫃買中心近期強化輔導職能，以「跟著產業發展走、主動協助產業成長」的核心策略，提供企業上櫃前、中、後之全生命周期客製化輔導。

上櫃股票市場各項指標目前表現亮眼，截至今年8月底世界交易所聯合會（WFE）74家會員交易所中，上櫃股票市場月成交值排名第12名，股票成交值周轉率排名第二名，是全球流動性最佳板塊之一。

上櫃市場平均本益比約為27倍，且上櫃市場外資成交金額比重在今年1~8月已來到30%，相較2017年的8.9%成長超過三倍，已是國際級的資本市場板塊。

另外，高本益比也反映出上櫃市場高度集中的科技前瞻產業聚落特色。近年在半導體及AI伺服器供應鏈的驅動下，許多上櫃企業憑藉深厚的技術累積與靈活的製程整合能力，成為全球半導體與AI伺服器供應鏈中的關鍵夥伴，而上櫃市場具高本益比及高周轉率特色，能夠扮演資本與產業串聯的平台。

2025年申請上櫃公司達44家，創近十年新高，全年IPO籌資金額達226.05億元；今年截至10月12日，累積申請上櫃已達33家，累計IPO籌資金額達226.05億元，表現優於去年同期。

勤業眾信總裁柯志賢指出，企業邁向IPO，不只是財務數字達標，更需要建立可持續、可追溯、可驗證的營運與治理機制。透過AI與數位系統的整合，不僅能提升營運效率，更能強化內控管理、資訊透明度與決策品質，讓企業在快速成長的同時，建立符合資本市場期待的治理基礎。

德鴻總經理史習聖分享上櫃掛牌實務經驗，表示上櫃掛牌讓公司建立了健全的營運與財務制度，多了股票發行與可轉債等多元籌資管道，也顯著提升客戶與供應商的信任度，為企業長期穩定經營打下堅實基礎。

櫃買中心 資本市場 半導體 簡立忠

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