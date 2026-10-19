一周盤前股市解析／AI概念股 逢回布局

台股歷經上周四（15日）外資狂賣逾3,000億元、大盤重挫超過1,600點後，上周五早盤開高走高，盤中一度上漲逾550點、最高來到47,520點，接近11點大盤開始收斂漲勢，終場上漲141點，以47,111點作收，日K線收小紅留長上影線。

統一投顧協理陳晏平表示，儘管美國9月PPI高於預期，升息預期升溫，然避險資金流入帶動美債殖利率回落，但台積電（2330）法說會獲利亮眼並確認後市AI需求強勁，有利台股後市反彈。

不過，外資台指期淨空單在歷史高檔區，仍須嚴防行情劇烈波動，建議逢回布局AI概念及業績題材股，搭配短期營收動能股，長線追蹤族群包括台積電及先進封測、半導體設備、PCB、光傳輸、散熱、連接器、貨櫃散裝、塑化及特用化學等。

台新投顧協理范婉瑜指出，產業方面，電子產業持續成長，非電子產業景氣回溫，上市櫃公司基本面無虞，但本益比已位於相對高檔區，遇利空易出現大幅波動，但若國內外電子大廠在法說會持續釋出正向訊號，大盤整理後將重回多頭格局。

關注重點包括電子新產品出貨狀況、公債殖利率、外資買賣超。看好晶圓代工、ABF載板、封測、特化、金融等族群。

第一投顧黃奕銓指出，近期市場持續在評估AI的龐大支出及融資風險，因而市場將聚焦本周開始將公布的科技巨頭季報，而受惠年底購物旺季即將到來，有望推動近期大盤維持在高檔震盪。