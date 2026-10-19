聽新聞
0:00 / 0:00

一周盤前股市解析／AI概念股 逢回布局

經濟日報／ 記者 周克威

台股歷經上周四（15日）外資狂賣逾3,000億元、大盤重挫超過1,600點後，上周五早盤開高走高，盤中一度上漲逾550點、最高來到47,520點，接近11點大盤開始收斂漲勢，終場上漲141點，以47,111點作收，日K線收小紅留長上影線。

統一投顧協理陳晏平表示，儘管美國9月PPI高於預期，升息預期升溫，然避險資金流入帶動美債殖利率回落，但台積電（2330）法說會獲利亮眼並確認後市AI需求強勁，有利台股後市反彈。

不過，外資台指期淨空單在歷史高檔區，仍須嚴防行情劇烈波動，建議逢回布局AI概念及業績題材股，搭配短期營收動能股，長線追蹤族群包括台積電及先進封測、半導體設備、PCB、光傳輸、散熱、連接器、貨櫃散裝、塑化及特用化學等。

台新投顧協理范婉瑜指出，產業方面，電子產業持續成長，非電子產業景氣回溫，上市櫃公司基本面無虞，但本益比已位於相對高檔區，遇利空易出現大幅波動，但若國內外電子大廠在法說會持續釋出正向訊號，大盤整理後將重回多頭格局。

關注重點包括電子新產品出貨狀況、公債殖利率、外資買賣超。看好晶圓代工、ABF載板、封測、特化、金融等族群。

第一投顧黃奕銓指出，近期市場持續在評估AI的龐大支出及融資風險，因而市場將聚焦本周開始將公布的科技巨頭季報，而受惠年底購物旺季即將到來，有望推動近期大盤維持在高檔震盪。

概念股 外資 封測 台股 台積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科技、高息型 伺機布局

台股暴跌1600點是錯殺？分析師陳龍看好台積電法說救市：5萬點還是會來

台股恐跌回22500點？陳嘉偉示警「還有2萬多點要跌」 5年線成關鍵

台股下跌危機解除？天量賣超反成落底訊號 陳龍：外資比台灣散戶還散戶

相關新聞

空軍壓境！台股警鈴大響 後市三情境推演

美股四大指數在台灣時間17日凌晨收盤全面翻黑下跌，台指期夜盤更是暴跌逾千點，引動市場警鈴大作，對台股今日偏空氛圍急遽升溫，法人圈也緊急於假日加班擬好三套操作劇本，其中以情境二、指數跌約400-600點發生機率最高，預期台股將在46,500-47,000點暫獲支撐。

四大本土投顧：台股震盪後開新局 多頭有望主導新一波走勢

國際資本市場上周末大跳水，市場保守看待今日台股行情。包括台新、永豐、富邦、兆豐等四大投顧董總認為，台股在短線震盪過後，隨美高科技股超級財報周自本周登場，同時輝達GTC柏林大會即將舉行，執行長黃仁勳登台發表主題演講，將有望帶動盤勢再展新局。

巴隆： AI交易憂慮太過頭了 未出現泡沫破滅訊號

近月來股市人工智慧（AI）行情「泡沫化」疑慮四起，但巴隆金融周刊（Barron's）分析，市場對AI交易的憂慮有點太過頭了，因為AI採用率還有很大的成長空間，AI泡沫也還沒出現即將破滅的訊號。

亞洲科技股有壓 南韓財長急喊話

美國科技股賣壓上周加劇，可能對亞洲科技股19日開盤時的盤勢造成壓力。南韓財長李炯日17日趕忙喊話，人工智慧（AI）半導體熱潮將延續到至少2027年。

外資上周賣超5,800億 逆勢買超股…領漲抗跌

外資在市場對AI企業融資疑慮、中東緊張局勢等不利因素中，上周全周賣超逾5,800億元，寫下史上最大單周賣超紀錄，不僅金額逼近去年全年賣超、也可排進史上前五大賣超單年，而全周逆勢買超的緯穎、長榮等個股，將有機會成為市場領漲抗跌的焦點。

記憶體、證券股 高息可期

台股近期波動劇烈，投資人焦點轉向高股息題材的個股。市場投資名師群表示，可以留意明（2027）年高股息題材族群的變化，包括這兩年操作獲利豐碩的證券股及漲價題材拉動高獲利的科技股，包括群聯（8299）、宜鼎、威剛等記憶體族群有望成為高股息題材熱門標的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。