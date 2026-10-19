記憶體、證券股 高息可期

台股近期波動劇烈，投資人焦點轉向高股息題材的個股。市場投資名師群表示，可以留意明(2027)年高股息題材族群的變化，包括這兩年操作獲利豐碩的證券股及漲價題材拉動高獲利的科技股，包括群聯（8299）、宜鼎、威剛等記憶體族群有望成為高股息題材熱門標的。

兆豐投顧董事長留政鈺、統一投顧總經理廖婉婷、及永豐投信國內投資部主管陳良都認為，今年獲利豐碩的科技族群中，明年配發股息的水準恐怕不低，很可能是常關注的高股息題材族群。

留政鈺表示，因為美國公債殖利率現階段處在5%上緣附近，因此，高股息標的殖利率恐要更高才具吸引力。

根據統計，低本益比的記憶體及證券、期貨股包括：群聯、宜鼎、威剛、十銓、創見、青雲、宇瞻、致和證、統一證、康和證、美好證、宏遠證、大展證等。

過往高股息標的較集中在金融、航運等族群；今年上半年每股稅後盈餘（EPS）為正數，對比近日的股價水準，記憶體及證券族群的本益比相對偏低，如再配發較高股息的殖利率可望吸引買盤介入。

群益投顧董事蔡明彥表示，目前記憶體族群有點類似2021年崛起的航運股，即使後續股價未再大幅飆漲，但營運獲利仍不差，配發股息也不錯，成為高股息族群代表之一。

投信基金經理人指出，雖然記憶體族群近日受國際記憶體大廠暴跌引發的重挫，但遭到市值型或主動式ETF砍殺後，未來可觀察是否會有高股息ETF開始進場布局。

安聯台灣高息成長主動式ETF經理人廖本隆表示，鑑於部分成長產業前期股價表現強勁、評價面亦有所提升，預期後續市場及產業表現分化可能加劇。

他說，目前投資組合以金融控股為最大產業配置，有助於提升整體持股多元性，掌握資金輪動機會；成長型策略則廣泛看好包括記憶體在內的AI與運算需求持續成長。