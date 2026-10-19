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就市論勢／台積鏈、金融股 可短打

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

美伊與俄烏戰爭相互牽動，美國總統川普面臨期中選舉與油價雙重壓力，能源價格是兩場戰爭共同變數。美國放寬俄國柴油出口限制，試圖補充供應並推動談判，但中東局勢並未緩和；川普放話選後將大舉攻擊伊朗，機構投資者遇到無法控制變數就會降低部位，等待11月初美國期中選舉結束。

10月起韓股出現連續下跌，KOSPI指數7月大跌經驗鬼影幢幢：7月因去槓桿暴跌；現在則因陸企記憶體技術升級，韓美中三國關係變化、大陸市場全面衰退等因素，韓股下探前低，台股間接受害重挫，賣超集中在科技權值股、記憶體股、半導體股與AI股。此外，市場近期出現龐大短線投資操作套利狀況：先建立期貨空單，之後賣超權值股，也使得指數承壓。

判斷台積電（2330）法說會是否利多出盡，不如用宏觀角度分析：時間上，短期市場原本預期樂觀，但台積電未公布2027年資本支出，毛利率也略受影響；中長期AI需求、2奈米產能翻倍、3奈米新增廠房、CoWoS競爭優勢，以及美國新產能機會等，都是正向訊號。

投資建議

10月上半月塑化族群領漲、航運與金融股跟進、電子高檔震盪整理。AI與半導體受國際政經風險及高檔獲利了結壓力影響，短線進入高檔震盪，高估值與資金調節造成波動。後續關鍵在本周起CSP巨頭AI資本支出能否持續成長；另外，金融股10月表現優於電子股，市場資金布局穩健獲利與偏好相對低估值。

短線操作建議包括輝達Vera Rubin平台供應鏈、台積電供應鏈、金融股與轉機股。

金融股 台積電

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