美股四大指數、台指期夜盤遭血洗 國銀這樣看股市走勢

美股四大指數標普500、道瓊、那斯達克和費城半導體指數周五收盤皆呈現下跌，其中費半更下跌3.83%，台指期夜盤也遭血洗重挫1144點，市場對於AI過度投資的擔憂再起，引發AI拋售潮，並帶動美國十年期公債殖利率一周內迅速下滑14個基點，本國銀行分析認為，科技業資本支出使債務大增，股市短期修正，但中長期仍審慎樂觀，建議投資人可逢低布局。

國泰世華銀行指出，隨著美國十年期公債殖利率站穩5%之上，市場對AI過度投資的擔憂再起，掀起AI拋售潮。但若從產業基本面觀察，四大CSP資本支出仍在成長，僅年增率放緩，台積電法說會亦表示沒有見到任何AI需求放緩的跡象，意味即使AI成長放緩，也不代表缺少成長動能，而是從初期萌發階段進入穩定成長期，即便企業獲利增速減緩，若能保持正成長，普遍可帶動指數上漲。

國泰世華銀行認為，近期股市大跌主因是重新調整估值和AI融資疑慮的影響，屬於短期雜訊，但整體AI前景與企業基本面無虞，若逢低拉回，應站在買方思考。

台北富邦銀行則分析，美國財政債務持續擴張，且能源價格仍處高檔，通膨及後續升息預期尚未完全消退，美國十年期公債殖利率仍有進一步上行壓力，加上政策不確定性高，可能使美股維持高檔震盪，甚至偏下修正。然而，展望明年，隨能源供給逐步修復、通膨壓力緩和，市場對後續緊縮的預期有望降溫，高盛亦預期未來數季美國十年期公債殖利率逐步回落，若明年稍晚市場重新恢復降息預期，將有助帶動估值回升，中長期股市展望仍可審慎樂觀 。