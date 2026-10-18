美股定期定額人數增逾成 凱基證券：追AI也存大盤

美股持續吸引全球資金關注，從AI浪潮帶動科技巨頭股價創高，到美國經濟與企業獲利展現韌性，愈來愈多台灣投資人開始將美股納入資產配置，並隨著雙幣別交割機制降低跨市場投資門檻，投資人無須特別考量換匯時點，也能更便利地參與海外市場。凱基證券觀察，投資人在積極布局美股AI題材之際，也逐漸透過ETF參與美股整體市場長期成長，「追AI也存大盤」已成為美股投資的新趨勢。

根據凱基證券內部統計，截至2026年8月，美股單筆交易人數較2025年全年增加37.4%，美股定期定額投資人數亦增加41.1%，成長幅度高於台股單筆交易及定期定額。從數據變化來看，國人參與美股市場的意願持續升溫，其中定期定額投資人數增幅高於單筆交易，反映投資人除掌握市場題材外，也逐漸透過固定投入方式參與海外市場，將美股納入長期投資規劃。

觀察投資標的變化，2025年熱門交易標的仍以輝達(NVIDIA)、特斯拉(Tesla)等明星科技股為主；到了2026年，美光(Micron)、邁威爾(Marvell)及SpaceX(SPCX)等特色標的陸續受到市場關注，顯示投資人選股範圍已從大型科技龍頭，逐步擴大至AI產業鏈及具成長潛力的特色標的。另一方面，定期定額投資人最偏好的標的則以VOO、QQQ、VT及SPY等ETF為主，凱基證券分析，這類ETF涵蓋美國大型企業及科技產業，反映許多投資人選擇以ETF參與美國經濟與科技成長紅利，「追AI也存大盤」成為近年美股投資的重要趨勢。

凱基證券YouTube節目《超美股感SHOW》長期追蹤AI產業鏈、科技巨頭財報、聯準會政策及全球資產配置趨勢，並結合華爾街知名研究機構Fundstrat觀點，持續解析AI發展對企業獲利與資本市場帶來的新機會。節目近期指出，當市場從「AI概念股」逐漸進入「AI獲利驗證期」，投資機會有望從少數龍頭企業向外擴散，投資人開始積極尋找AI第二波受惠股，也反映在今年熱門交易標的的變化上。

凱基證券觀察，許多投資人其實看好美股長線表現，卻常因「何時換匯最划算」、「擔心投資金額不足」或「不熟悉海外市場交易流程」等因素，遲遲未跨出第一步。為降低投資門檻，凱基證券提供雙幣別交割及台幣、外幣扣款服務，投資人可直接以台幣帳戶參與美股投資，也可依自身需求選擇以指定外幣帳戶交易，不必煩惱換匯時點。同時，美股交易無最低消費限制，定期定額最低10美元即可投資，讓投資人能透過更便利的方式布局全球市場。此外，「隨身e策略」APP提供美股即時行情服務，每秒多次更新報價資訊，並整合產業板塊排行、財務指標分析、ESG評分揭露及選股工具等功能，讓投資人能即時掌握市場脈動，作為投資決策參考。

「超美股感SHOW」每月推出兩集，固定於周一上線，持續分享美股市場趨勢及全球投資觀點，協助投資人掌握國際市場脈動。更多內容請至「凱基證券樂活投資人」YouTube官方頻道觀看：https://kgis.tw/84sv39