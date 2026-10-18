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關注AI三大商機 安聯台灣大壩基金經理人：台股將重返信心指數關卡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中。（記者高瑜君／攝影）
安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中。（記者高瑜君／攝影）

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，看待近期市場波動，反映出以下幾點：一是台股震盪後回穩，從籌碼面來看市場資金仍聚焦AI相關受惠產業；二是企業獲利持續上修，AI需求成為最大成長動能；三是AI投資主軸未變，後市仍可留意PCB、ABF載板與液冷商機。

從基本面來看，運算需求快速成長，帶動GPU、CPU、高速網路、記憶體及ABF載板等供應鏈供不應求，PCB／CCL材料升級及液冷散熱滲透率提升亦帶來新商機。即使短期受到地緣政治或殖利率波動干擾，中長期仍看好AI供應鏈成長趨勢。

根據研究資料顯示，台灣上市櫃企業2025年獲利創下歷史新高，2026年獲利動能持續強勁，各大機構也陸續上修今、明兩年獲利預估。在AI帶動下，先進製程、先進封裝、ASIC、高速運算及伺服器相關供應鏈需求維持熱絡，台灣在全球AI產業鏈中關鍵地位並未改變。

展望第4季可關注企業信心改善是否進一步反映在訂單、產出與就業數據；通膨走勢與利率政策方向；財報季能否驗證AI、數位基礎建設、能源轉型及自動化投資已逐步轉化為實質獲利。此外，AI推論需求快速成長，也進一步帶動CPU、高速網通、記憶體、儲存及ABF載板等相關零組件需求升溫。隨著GPU與ASIC出貨持續擴張，加上PCB／CCL材料升級、液冷散熱滲透率提升，相關供應鏈可望持續受惠產業成長趨勢。

在布局策略上，仍以AI核心供應鏈為主要配置方向，聚焦IP／ASIC、先進製程與封測、PCB／CCL、AI伺服器零組件及光通訊等族群，並持續關注塑化等傳產產業景氣回升契機，靈活調整投資組合，掌握產業成長機會。

台股多空因素(資料來源：安聯投信整理)
台股多空因素(資料來源：安聯投信整理)

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