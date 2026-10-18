費半指數續跌 法人看台股短線面臨補跌壓力

美國費城半導體指數上周五續跌443.93點，單周下跌11.4%，已逼近7月修正的前波低點。相較之下，台股上周下跌2202.18點，跌幅4.47%。法人分析，台股與費半指數連動性高，台股短線恐仍有補跌壓力。

台股上周重挫2202.18點或4.47%，上周五集中市場指數收在47111.26點。施羅德台股投資團隊主管游秋華表示，這波台股下跌主要是受全球科技股回檔影響，她分析，7月科技股回檔主要是韓股去槓桿所引發。台股與韓股有結構性不同，韓股指數波動主要集中在三星、海力士等DRAM廠；相較之下，台股不論是台積電或整個AI供應鏈，受惠的廣度較廣。

游秋華觀察，10月以來這波科技股回檔，主要震央是美國費半指數，費半指數從10月初的高點已向下回落超過16%；相較之下，台股這波從高檔回落幅度不到6%，表現相對抗跌。

再把時間拉長，游秋華指出，7月股災後，費半指數反彈只達原本高點的約一半；台股反彈則是突破前高，改寫歷史紀錄，台股表現明顯強勁。她認為，台股與費半指數向來連動性高，這次脫勾，接下來就看是費半指數跟著台股補漲，或台股跟著費半指數補跌。

在籌碼面，上周外資在台股大賣新台幣5862.28億元，其中周四單日賣超3025.55億元，大幅度改寫歷史紀錄。新台幣兌美元匯率也大幅走貶，反映外資匯出。

永豐金投顧分析，上周外資偏空賣超金額創高，且期貨空單增加，但內資沒有恐慌退場，土洋對作下，雖然台股摜破月線，但比國際股市跌幅相對較小，接下來要特別注意融資動向。

永豐金投顧指出，上周四台積電法人說明會，回應市場對AI需求面的疑慮，雖然無法扭轉盤勢，但對長期仍是正向看待AI產業需求。