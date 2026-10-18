台股近日高檔震盪加劇 美科技巨頭財報…多空指標

台股近日高檔震盪加劇，市場氛圍轉趨保守。專家指出，未來兩周將有特斯拉、微軟等科技巨頭陸續公布財報，釋出的資本支出、人工智慧（AI）業務變現等訊息，將攸關聯發科（2454）、鴻海（2317）等相關概念股表現，成交多空聚焦所在。

群益投顧董事長蔡明彥分析，市場預估標普500指數成分股上季獲利年增24.5%，科技、AI基礎建設以及能源產業將扮演主要動能，其中大型科技公司持續投入資料中心、半導體及雲端服務，支撐營收與利潤成長。

根據排程，美股重量級科技股財報由21日的網飛打頭陣，至10月底前有Meta、德州儀器、特斯拉、英特爾、康寧、Alphabet、微軟、蘋果、亞馬遜等陸續登場，輝達（NVIDIA）按往例要到11月中旬才會舉行。

第一金投顧董事長黃詣庭認為，Meta、威騰（WDC）將是本周重點觀察指標，其中Meta推出AI代理工具Muse後，明顯扭轉市場對於投入AI太燒錢印象，若能釐清AI回收效率，有助提振市場信心，帶動多頭吹響反攻號角。

威騰雖然是硬碟製造商，但是同樣獲得大量AI伺服器以及雲端資料中心採用，如果釋出產業正向展望，亦可使近日欲振乏力的記憶體族群獲得喘息空間，增添費城半導體指數、韓股、台股等半導體及AI供應鏈持股信心。