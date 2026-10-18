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受惠AI需求強勁 這五檔不得了！前三季大賺超過10個股本

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

受惠人工智慧（AI）需求強勁、產品組合優化及漲價效應，上市櫃公司今年獲利大進補。法人預估，前三季大賺逾一個股本金雞股將挑戰180家，年增近六成，群聯（8299）、宜鼎（5289）、川湖（2059）、大立光（3008）、信驊（5274）等前五強更可賺超過十個股本。

AI軍備競賽白熱化，大型雲端服務供應商（CSP）持續砸大錢建置AI基礎建設，帶動上市櫃公司今年上半年稅後純益攀升至3.6兆元，創下歷年同期新高，法人預期，第3季可望繼第2季後再締歷史新猷，全年獲利挑戰8兆元大關。

台灣AI供應鏈營運大爆發，高獲利以及高每股稅後純益（EPS）公司家數同步水漲船高，上半年大賺逾一個股本公司已達95家，法人以第3季營收表現推估，累計前三季EPS超過10元公司，將進一步增至180家水準，較去年同期114家成長約57%。

統計上半年EPS前三強均賺超過十個股本，分別為群聯187.4元、宜鼎166.4元、川湖110.9元，加計第3季獲利後，大立光、信驊亦可望加入行列，高獲利金雞母陣容愈趨龐大。

排名第六至第12包括威剛、鴻勁、十銓、祥碩、台積電、創見、奇鋐等，前段班主要分布於記憶體、IC設計、半導體設備等族群，幾乎都是AI熱潮重要受惠者。

凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥分析，AI資本支出仍是推動企業獲利成長核心力量，近期全球大型CSP持續提高資本支出計畫，顯示AI基礎建設投資非但沒有放緩，反而處於加速擴張階段。

台積電法說釋出正向展望，法人看好，近日登場的財報季可望延續2023年來企業獲利不斷上修趨勢，主因AI需求持續優於預期及新世代伺服器陸續放量，加上AI逐漸由訓練需求擴展至推論運算與代理應用階段，成長動能更加多元且具延續性。

法人預期，台股2026年企業獲利可望成長45%至50%，但即使在高基期下，2027年仍可望再成長20%至25%，且未來數季仍具進一步上修空間，基本面將是中長多續航重要底氣。

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